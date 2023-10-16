Брусчатка на крови: под Житомирской ОГА прошел митинг против разворовывания бюджета

Митинг в Житомире. Фото: Журнал Житомира

Сегодня под стенами Житомирской ОВА состоялся митинг с требованием немедленно прекратить "отмывание" денег на закупочных тендерах. Протестующие потребовали передать средства на обеспечение украинских военных.

Об этом сообщается в соцсетях.

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В 9:00 неравнодушные житомиряне стали заполнять улицу Большую Бердичевскую. Они стояли вдоль дороги с плакатами: "Не стадионы, а военные дроны", "Не брусчатка, а военные дроны", "Поддерживаешь — сигналь". Большинство проезжающих мимо выдавали громкие сигналы, выражая солидарность митингующим.

Митингующие в Житомире. Источник: соцсети



В одиннадцать часов начался мирный митинг под стенами Житомирской ОВА. Автомобилисты не прекращали сигналить, митингующие начали скандировать: "Мэра к людям" и "Позор!" Среди протестующих были и действующие военные. Говорят: крайне необходимы дроны. Они в прямом смысле слова спасают жизнь, а "на нуле" очень быстро заканчиваются.

"Большое количество дронов очень помогает, потому что в современной войне доминируют именно они. Однажды дрон спас мне жизнь. Если бы мы не подняли в небо дрон, то был бы очень плохой сценарий. Как видим, война здесь закончилась. Я сейчас лечу здесь ранение, и мне дико и отвратительно смотреть на все, что здесь делается. Так не должно быть", — говорит военнослужащий Василий.

Военный ВСУ на митинге в Житомире. Источник: соцсети

Военный ВСУ и протестующие на митинге в Житомире. Источник: соцсети

Впоследствии к митингующим вышел мэр города Сергей Сухомлин. Он поддержал протестующих.

"Акция правильная, потому что в стране идет война. Должен сказать, что организаторы акции несколько недель назад на миллионы гривен получили разные дроны, чтобы развести их по подразделениям, которые нуждаются в этой технике. Но людям это менее интересно. Я обещаю, что мы сделаем все, чтобы закрыть потребности военных. На следующий год не предусмотрено выделение средств ни на какие ремонты и строительство", — сказал Сергей Сухомлин, и добавил, что сам бы находился среди толпы протестующих, если бы не должность мэра.

К горожанам также вышел и глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко. Но в отличие от Сухомлина, тот не стал разговаривать с толпой, и через минуту после короткого заявления ушел от них.

"Я не могу рассказывать, что я трачу на войну, и что я закупаю для военных", — сказал он возмущенной толпе, и ушел.

Напомним, что ранее подобный митинг прошел в Киеве, когда горожане и гости столицы протестовали против городского головы Виталия Кличко. Также в прошлом месяце подобный митинг прошел в Одессе: там тоже требуют направить все финансирование в поддержку украинской армии.