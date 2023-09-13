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Буданов вступає до аспірантури в "Острозьку академію"

13 вересня 2023 15:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Буданов вступає до аспірантури в "Острозьку академію"
Начальник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: "Українська правда"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов вступає до аспірантури в "Острозьку академію". Він перший у списку на спеціальність "Політологія". 

Про це йдеться в рейтингових списках вступників в аспірантуру НаУОА 2023-2024, передає "Суспільне".

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Буданов вступає до аспірантури

У рейтинговому списку можна побачити, що начальник ГУР МО України буде навчатися на вечірній формі навчання.

"У зв'язку з тим, що академію закінчив Головнокомандувач, дев'ять бойових генералів і командувач 30-ї армії, академія стала популярною. Тут є досить потужний молодий викладацький науковий склад і абсолютно нічого дивного, що до академії вступають в магістратуру чи аспірантуру найвідоміші особистості в Україні", — розповів ректор Острозької академії Ігор Пасічник.

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Рейтинговий список вступників в аспірантуру НаУОА. Фото: скриншот

За словами ректора, це ще не зарахування в аспірантуру, а поки рейтинг тих, хто допущений. Наразі наказу ще немає.

"Острозька академія зараз входить у трійку найкращих університетів не тільки в Україні. Якщо УКУ приватний університет, то залишилися Києво-Могилянська академія та Острозька академія. Цілком закономірно, що до нас ідуть вступати. Тим більше, що ми маємо таку спеціальність як "Національна безпека" та "Політологія", які якраз пов'язані із питаннями, що стосується військової справи", — додав Пасічник.

Нагадаємо, начальник ГУР МО України Кирило Буданов наголосив, що війна в нашій державі може тривати в різній формі все життя. Це станеться, якщо ЗСУ не вийдуть на кордони 1991 року.

Також ми писали, що начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російська професійна армія закінчилася ще минулої осені. За його словами, війна не пішла на користь путінському режиму.

Додамо, голова ГУР Кирило Буданов наголосив, що Україна обов'язково поверне Крим, адже ніяка Росія там бути не має. Зараз ведуться операції та підбирання тактики для деокупації півострова.

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