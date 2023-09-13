Начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: "Украинская правда"

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов поступает в аспирантуру в Острожскую академию. Он первый в списке на специальность "Политология".

Об этом говорится в рейтинговых списках поступающих в аспирантуру НаУОА 2023-2024, передает "Суспільне".

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В рейтинговом списке можно увидеть, что начальник ГУР МО Украины будет учиться на вечерней форме обучения.

"В связи с тем, что академию закончил Главнокомандующий, девять боевых генералов и командующий 30-й армии, академия стала популярной. Здесь есть достаточно мощный молодой преподавательский научный состав и абсолютно ничего удивительного, что в академию поступают в магистратуру или аспирантуру известные личности в Украине", — рассказал ректор Острожской академии Игорь Пасечник.

Рейтинговый список поступающих в аспирантуру НаУОА. Фото: скриншот

По словам ректора, это еще не зачисление в аспирантуру, а пока рейтинг тех, кто допущен. Сейчас приказа еще нет.

"Острожская академия сейчас входит в тройку лучших университетов не только в Украине. Если УКУ частный университет, то остались Киево-Могилянская академия и Острожская академия. Вполне закономерно, что к нам идут поступать. Тем более, что мы имеем такую специальность как "Национальная безопасность" и "Политология", которые как раз связаны с вопросами, касающимися военного дела", — добавил Пасечник.

Напомним, начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что война в нашем государстве может продолжаться в разной форме всю жизнь. Это произойдет, если ВСУ не выйдет на границы 1991 года.

Также мы писали, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российская профессиональная армия закончилась еще минувшей осенью. По его словам, война не пошла на пользу путинскому режиму.

Добавим, глава ГУР Кирилл Буданов подчеркнул, что Украина обязательно вернет Крым, ведь никакая Россия там быть не должна. Сейчас ведутся операции и подбор тактики для деоккупации полуострова.