Що відбувається у Києво-Печерській Лаврі: думка вірян та ченців

Віряни Києво-Печерської Лаври блокують роботу комісії Мінкульту, 4 липня 2023 року. Фото: Суспільне

4 липня мали відбутися перевірка та опечатування вивільнених корпусів території Нижньої лаври комісією Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Йдеться про 5 об’єктів, які планували передати в користування державі. Вони не використовуються для релігійних потреб.

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Однак ченці та віряни УПЦ не допустили комісію до роботи на території Києво-Печерської лаври. Представники комісії викликали правоохоронців і написали заяву про перешкоджання їхній роботі.

Новини.LIVE поговорило із вірянами та монахами "Києво-Печерської лаври" про події вівторка, 4 липня. Ось що ми почули та дізналися.

"Ведуть себе як біси"

Зокрема, отець Павло, який мешкає у монастирях Лаври, зазначив, що з юридичної точки зору люди, які намагаються виселити священство УПЦ з Лаври, ведуть незаконну діяльність, а от з духовної точки зору "вони ведуть себе як біси".

"Вони приходять і кажуть, що я московський піп, що я їм обрид і маю звідси піти. На якій підставі? Я громадянин України, сам із Хмельниччини, живу тут 18 років. Цих загарбників Лаври підтримує СБУ і поліція. Це не комісія Мінкульту, а протестуючі, які ходять сюди 3 місяці підряд. Це провокатори Порошенка, офіс "Європейської солідарності" знаходиться напроти Києво-Печерської Лаври". Ведуть себе так, що ніхто так себе не веде", — зазначив священослужитель.

Прихожанка Києво-Печерської Лаври запевнила Новини.LIVE, що стоятимуть дні, місяці та роки, але святиню не віддадуть нікому.

"Ми віруючі люди, християни і будемо стояти за монахів, за преподобних! Ніхто їх не має права вивозити із їхніх печер — ні Зеленський, ні уряд, ніхто. Тому ми будемо стояти, поки оця нечисть від нас не відчепиться від храмів і поки не зрозуміють, що Бога перемогти вони не зможуть", — запевнила жінка.

Що відбувається у Києво-Печерській Лаврі: історія

Нагадаємо, що УПЦ повинна була звільнити всі приміщення Києво-Печерської лаври ще 29 березня цього року. Однак священослужителі цього не зробили і продовжують проводити богослужіння у храмах нижньої Лаври попри рішення Господарського суду Києва про відмову в задоволенні позову УПЦ щодо проведення таких богослужінь.

У Міністерстві культури зазначають, що Заповідник не перешкоджає здійсненню релігійної діяльності монастиря. При цьому доступ до частини приміщень, які не задіяні в релігійній діяльності Монастиря (торговельні/виробничі/готельні), є порушенням цільового використання культових будівель і має бути першочергово обмежений.