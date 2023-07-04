Что происходит в Киево-Печерской Лавре: мнение верующих и монахов

Верующие Киево-Печерской Лавры блокируют работу комиссии Минкульта, 4 июля 2023 года. Фото: Суспільне

4 июля должны были пройти проверка и опечатывание освобожденных корпусов территории Нижней лавры комиссией Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

Речь идет о 5 объектах, которые планировалось передать в пользование государству. Они не используются для религиозных нужд.

Читайте также:

Однако монахи и верующие УПЦ не допустили комиссию для работы на территорию Киево-Печерской лавры. Представители комиссии вызвали правоохранителей и написали заявление о препятствовании их работе.

Новини.LIVE побеседовало с верующими и монахами "Киево-Печерской лавры" о событиях вторника, 4 июля. Вот что мы услышали и узнали.

"Ведут себя как бесы"

В частности, отец Павел, проживающий в монастырях Лавры 18 лет, отметил, что с юридической точки зрения люди, пытающиеся выселить священство УПЦ из Лавры, ведут незаконную деятельность, а вот с духовной точки зрения "они ведут себя как бесы".



"Они приходят и говорят, что я московский поп, что я им надоел и должен отсюда уйти. На каком основании? Я гражданин Украины, сам из Хмельнитчины, живу в Лавре 18 лет. Этих захватчиков Лавры поддерживают СБУ и полиция. Это не комиссия Минкульта, а протестующие, которые ходят сюда 3 месяца подряд. Это провокаторы Порошенко, офис "Европейской солидарности" находится напротив Киево-Печерской Лавры. Ведут себя так, что никто так себя не ведет",— отметил священнослужитель.

Прихожанка Киево-Печерской Лавры заверила Новини.LIVE, что будут стоять дни, месяцы и годы, но святыню не отдадут никому.

"Мы верующие люди, христиане и будем стоять за монахов, за преподобных! Никто их не имеет права вывозить из их пещер — ни Зеленский, ни правительство, никто. Поэтому мы будем стоять, пока эта нечисть от нас не отстанет, не отстанет от храмов и пока не поймет, что Бога победить они не смогут", — заверила женщина.

Что происходит в Киево-Печерской Лавре: история

Напомним, что УПЦ должна была освободить все помещения Киево-Печерской Лавры еще 29 марта этого года. Однако священнослужители этого не сделали и продолжают проводить богослужения в храмах нижней Лавры, несмотря на решение Хозяйственного суда Киева об отказе в удовлетворении иска УПЦ о проведении таких богослужений.

В Министерстве культуры отмечают, что Заповедник не препятствует осуществлению религиозной деятельности монастыря. При этом доступ к части помещений, не задействованных в религиозной деятельности Монастыря (торговые/производственные/гостиничные), является нарушением целевого использования культовых зданий и должен быть в первую очередь ограничен.