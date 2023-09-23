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"Була людиною з великим серцем": померла мати співака Кузьми Скрябіна

23 вересня 2023 20:59
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Козюк Тетяна
редактор
"Була людиною з великим серцем": померла мати співака Кузьми Скрябіна
Ольга Кузьменко. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У суботу, 23 вересня, із життя пішла мати відомого співака та музиканта Кузьми Скрябіна — Ольга Кузьменко. Їй було 76 років. 

Про це повідомив благодійний фонд Кузьми Скрябіна.

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"Сьогодні пішла з життя мама Кузьми, Ольга Михайлівна! Ця втрата важка для нас усіх. Ольга Михайлівна була справді чудовою і душевною людиною, з великим серцем. Ми не в змозі змінити обставини, лише просимо Всевишнього дати сил рідним перенести біль втрати, а душу покійної прийняти в Царство Небесне. Хай земля їй буде пухом! Поділяємо біль та горе рідних! Вічна і світла пам'ять! Ми сумуватимемо", — написали на сторінці фонду. 

Де та коли проходитиме прощання з Ольгою Михайлівною, невідомо. 

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Фото: скриншот

Ким була Ольга Кузьменко

Відомо, що Ольга Михайлівна була родом з Самбірського району Львівщини. Вона закінчила Дрогобицький інститут музичного мистецтва та згодом працювала викладачкою фортепіано в музичній школі. Також Ольга займалась письменницькою діяльністю. 

Після того як не стало її сина, Андрія Кузьменка, вона присвятила йому книги "Моя дорога птаха. Мамина книжка", "Група "Скрябін" та друзі по сцені", "Колискова для Андрійка".

Нагадаємо, 22 вересня, помер колишній президент Італії Джорджо Наполітано. Йому було 98 років. 

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