"Была человеком с большим сердцем": умерла мать певца Кузьмы Скрябина
В субботу, 23 сентября, из жизни ушла мать известного певца и музыканта Кузьмы Скрябина — Ольга Кузьменко. Ей было 76 лет.
Об этом сообщил благотворительный фонд Кузьмы Скрябина.
Умерла мама Кузьмы Скрябина
"Сегодня ушла из жизни мама Кузьмы, Ольга Михайловна! Эта потеря тяжелая для нас всех. Ольга Михайловна была действительно замечательным и душевным человеком, с большим сердцем. Мы не в состоянии изменить обстоятельства, только просим Всевышнего дать сил родным перенести боль утраты, а душу покойной принять в Царство Небесное. Пусть земля ей будет пухом! Разделяем боль и горе родных! Вечная и светлая память! Мы будем скучать", — написали на странице фонда.
Где и когда пройдет прощание с Ольгой Михайловной, неизвестно.
Кем была Ольга Кузьменко
Известно, что Ольга Михайловна была родом из Самборского района Львовщины. Она окончила Дрогобычский институт музыкального искусства и впоследствии работала преподавательницей фортепиано в музыкальной школе. Также Ольга занималась писательской деятельностью.
После того как не стало ее сына, Андрея Кузьменко, она посвятила ему книги "Моя дорогая птица. Мамина книга", "Группа "Скрябин" и друзья по сцене", "Колыбельная для Андрюши".
Напомним, 22 сентября, скончался бывший президент Италии Джорджо Наполитано. Ему было 98 лет.