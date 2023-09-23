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"Была человеком с большим сердцем": умерла мать певца Кузьмы Скрябина

23 сентября 2023 20:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Была человеком с большим сердцем": умерла мать певца Кузьмы Скрябина
Ольга Кузьменко. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В субботу, 23 сентября, из жизни ушла мать известного певца и музыканта Кузьмы Скрябина — Ольга Кузьменко. Ей было 76 лет.

Об этом сообщил благотворительный фонд Кузьмы Скрябина.

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"Сегодня ушла из жизни мама Кузьмы, Ольга Михайловна! Эта потеря тяжелая для нас всех. Ольга Михайловна была действительно замечательным и душевным человеком, с большим сердцем. Мы не в состоянии изменить обстоятельства, только просим Всевышнего дать сил родным перенести боль утраты, а душу покойной принять в Царство Небесное. Пусть земля ей будет пухом! Разделяем боль и горе родных! Вечная и светлая память! Мы будем скучать", — написали на странице фонда.

Где и когда пройдет прощание с Ольгой Михайловной, неизвестно.

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Фото: скриншот

Кем была Ольга Кузьменко

Известно, что Ольга Михайловна была родом из Самборского района Львовщины. Она окончила Дрогобычский институт музыкального искусства и впоследствии работала преподавательницей фортепиано в музыкальной школе. Также Ольга занималась писательской деятельностью.

После того как не стало ее сына, Андрея Кузьменко, она посвятила ему книги "Моя дорогая птица. Мамина книга", "Группа "Скрябин" и друзья по сцене", "Колыбельная для Андрюши".

Напомним, 22 сентября, скончался бывший президент Италии Джорджо Наполитано. Ему было 98 лет.

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