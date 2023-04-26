Чорнобильська АЕС: історія працівника

Микола Победін біля ЧАЕС. Фото: Новини.LIVE

Україна та світ 26 квітня відзначають річницю трагедії на Чорнобильській АЕС, яка відбулася 1986 року. Історію на станції було вдруге переписано 2022 року, коли працівники під час окупації робили все можливе, щоб уберегти світ від повторної катастрофи.

Що відбувалося на ЧАЕС із першого дня повномасштабної війни, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів працівник Микола Победін.

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— Перший день війни на станції що діялося?

— У ніч із 23 на 24 лютого 2022 року був на зміні, вже почав оформлювати документи на закінчення зміни. Але тут оголошення начальника зміни станції, що зміни не буде, ймовірно, відбулося захоплення збройними силами РФ. Так почалося моє перебування на станції до 20 березня, тоді приїхала зміна.

Працівник ЧАЕС. Фото: Новини.LIVE

— Розкажіть, що ви робили після того, як почули оголошення? Чи були збори, інструктаж?

— Зібрали нас у захисній споруді і там оголосили — жодних опорів, виконувати всі команди, які будуть говорити озброєні люди. Ми були на робочих місцях, виконували свої обов'язки. Отак усе йшло, спали на робочих місцях.

37 річниця трагедії на ЧАЕС. Фото: Новини.LIVE

— Коли окупанти зайшли та почали роздавати команди? Що вимагали?

— У мою роботу вони не втручалися, не заходили вглиб станції, де я на блоці перебуваю. Але змінили нам маршрут руху станцією. Така річ, щоб ми не могли потрапити туди, де видно, що вони роблять. Перше, що я побачив, коли відбулося захоплення, танк і дуло, спрямоване на станцію.

— Уся країна та світ переживали, щоб не стався вибух. Ризик був?

— Поки ми перебували тут, ризику взагалі не було. Але ми контролювали ситуацію.

— Чи був у вас особистий страх?

— Було неприємно. Страху не було.

— Під час окупації змінилися умови роботи?

— Ночувати довелося постійно на робочому місці. Не зрозумієш, коли день чи ніч, бо всередині вікон немає. Друге — з харчуванням було... Годували двічі на добу, але обмежено. Я таких чистих тарілок, які залишаються після їжі, не бачив.

— Чи був у вас доступ до інформації, чи не забирали телефони?

Чорнобильська АЕС. Фото: Новини.LIVE

— Радіо працювало. Телефони не забирали. Інформація була, я міг зателефонувати додому дружині.

— Коли зрозуміли, що вас відпустять додому?

— Зміна була 20 березня. Було перевезення через Дніпро, нас перевозили баркасом по семеро осіб. Жартували — дід Мазай із зайцями. У супроводі двох БТР РФ через Прип'ять вивезли через територію Білорусі. Половину людей перевезли вранці, другу половину — ввечері. Коли Дніпро переїхали — все, вдома.

— Чи вплинула окупація на ваше здоров'я?

— Здоров'я наше контролюється, чудовий контроль перед зміною. На моє здоров'я не вплинула.