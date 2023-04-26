Чернобыльская АЭС: история работника

Николай Победин возле ЧАЭС. Фото: Новини.LIVE

Украина и мир 26 апреля отмечают годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС, которая состоялась в 1986 году. И история на станции была вторично переписана в 2022 году, когда работники во время оккупации делали все возможное, чтобы уберечь мир от повторной катастрофы.

Что происходило на ЧАЭС с первого дня полномасштабной войны, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал работник Николай Победин.

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— Первый день войны на станции что происходило?

— В ночь с 23 на 24 февраля 2022 года был на смене, уже начал оформлять документы на окончание смены. Но тут объявление начальника смены станции, что смены не будет, по всей вероятности, произошел захват вооруженными силами РФ. Так началось мое пребывание на станции до 20 марта, тогда приехала смена.

Работник ЧАЭС. Фото: Новини.LIVE

— Расскажите, что вы делали после того, как услышали объявление? Были сборы, инструктаж?

— Собрали нас в защитном сооружении и там объявили — никаких сопротивлений, выполнять все команды, которые будут говорить вооруженные люди. Мы находились на рабочих местах, выполняли свои обязанности. Вот так все шло, спали на рабочих местах.

37 годовщина трагедии на ЧАЭС. Фото: Новини.LIVE

— Когда оккупанты зашли и начали раздавать команды, что требовали?

— В мою работу они не вмешивались, не заходили вглубь станции, где я на блоке нахожусь. Но изменили нам маршрут движения по станции. Так делали, чтобы мы не могли попасть туда, где видно, что они делают. Первое, что я увидел, когда произошел захват, — танк и дуло, направленное на станцию.

— Вся страна и мир переживали, чтобы не произошел взрыв. Риск был?

— Пока мы находились здесь, риска не было. Но мы контролировали ситуацию.

— Был ли у вас свой личный страх?

— Было неприятно. Страха не было.

— Во время оккупации поменялись условия работы?

— Ночевать пришлось постоянно на рабочем месте. Не поймешь, когда день или ночь, потому что внутри окон нет. Второе — с питанием было… Кормили два раза в сутки, но ограничено. Я таких чистых тарелок, которые сдаются после приема пищи, не видел.

Чернобыльская АЭС. Фото: Новини.LIVE

— Был ли у вас доступ к информации, не забирали телефоны?

— Радио работало. Телефоны не забирали. Информация была, я мог позвонить домой жене.

— Когда вы поняли, что вас отпустят домой?

— Смена была 20 марта. Была перевозка через Днепр, нас перевозили на баркасе по семь человек. Шутили — дед Мазай с зайцами. В сопровождении двух БТР РФ через Припять вывезли, через территорию Беларуси. Половину людей перевезли утром, вторую половину вечером. Когда Днепр переехали — все, дома.

— Повлияла ли оккупация на ваше здоровье?

— Здоровье наше контролируется, хороший контроль перед сменой. На мое здоровье не повлияла.