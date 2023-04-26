Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow "Было неприятно, страха не было": история работника ЧАЭС об оккупации станции arrow

"Было неприятно, страха не было": история работника ЧАЭС об оккупации станции

26 апреля 2023 20:00
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Чернобыльская АЭС: история работника
Николай Победин возле ЧАЭС. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Украина и мир 26 апреля отмечают годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС, которая состоялась в 1986 году. И история на станции была вторично переписана в 2022 году, когда работники во время оккупации делали все возможное, чтобы уберечь мир от повторной катастрофы.

Что происходило на ЧАЭС с первого дня полномасштабной войны, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал работник Николай Победин.

Читайте также:

— Первый день войны на станции что происходило?

— В ночь с 23 на 24 февраля 2022 года был на смене, уже начал оформлять документы на окончание смены. Но тут объявление начальника смены станции, что смены не будет, по всей вероятности, произошел захват вооруженными силами РФ. Так началось мое пребывание на станции до 20 марта, тогда приехала смена. 

Річниця трагедії на ЧАЕС 26 квітня 2023
Работник ЧАЭС. Фото: Новини.LIVE

— Расскажите, что вы делали после того, как услышали объявление? Были сборы, инструктаж? 

— Собрали нас в защитном сооружении и там объявили  — никаких сопротивлений, выполнять все команды, которые будут говорить вооруженные люди. Мы находились на рабочих местах, выполняли свои обязанности. Вот так все шло, спали на рабочих местах. 

Річниця трагедії на ЧАЕС 26 квітня 2023
37 годовщина трагедии на ЧАЭС. Фото: Новини.LIVE

— Когда оккупанты зашли и начали раздавать команды, что требовали? 

— В мою работу они не вмешивались,  не заходили вглубь станции, где я на блоке нахожусь. Но изменили нам маршрут движения по станции. Так делали, чтобы мы не могли попасть туда, где видно, что они делают. Первое, что я увидел, когда произошел захват, — танк и дуло, направленное на станцию. 

— Вся страна и мир переживали, чтобы не произошел взрыв. Риск был? 

— Пока мы находились здесь, риска не было. Но мы контролировали ситуацию. 

— Был ли у вас свой личный страх? 

— Было неприятно. Страха не было. 

— Во время оккупации поменялись условия работы? 

— Ночевать пришлось постоянно на рабочем месте. Не поймешь, когда день или ночь, потому что внутри окон нет. Второе — с питанием было… Кормили два раза в сутки, но ограничено. Я таких чистых тарелок, которые сдаются после приема пищи, не видел. 

Річниця трагедії на ЧАЕС 26 квітня 2023
Чернобыльская АЭС. Фото: Новини.LIVE

— Был ли у вас доступ к информации, не забирали телефоны? 

— Радио работало. Телефоны не забирали. Информация была, я мог позвонить домой жене. 

— Когда вы поняли, что вас отпустят домой? 

— Смена была 20 марта. Была перевозка через Днепр, нас перевозили на баркасе по семь человек. Шутили — дед Мазай с зайцами. В сопровождении двух БТР РФ через Припять вывезли, через территорию Беларуси. Половину людей перевезли утром, вторую половину вечером. Когда Днепр переехали — все, дома. 

— Повлияла ли оккупация на ваше здоровье? 

— Здоровье наше контролируется, хороший контроль перед сменой. На мое здоровье не повлияла

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас