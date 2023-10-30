Бунт у Дагестані, Операція в Газі та чи отримає Україна гроші від США — прямий ефір Новини.LIVE

Натовп антисемітів біля аеропорту Махачкали. Фото: росЗМІ

У неділю, 30 жовтня, у Дагестані натовп, який закликав знищувати євреїв, захопив аеропорт Махачкали. Через це літак з Тель-Авіва приземлився на запасному аеродромі поблизу міста.

Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

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В аеропорту Махачкали зібралися сотні людей через приліт рейсу Red Wings з Тель-Авіва, на якому нібито прибули до Дагестану біженці з Ізраїлю.

Також темою ефіру стане наземна операція військ Ізраїлю у Секторі Гази.

Крім того, спікер Палати представників Джонсон заявив, що наступного тижня презентує законопроєкт щодо фінансування оборони Ізраїлю, але не України.

Гостями студії стали політолог Ростислав Балабан, речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук та голова Постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко.

Нагадаємо, що в Ізраїлі різко відреагували на антисемітські протести у Дагестані. Там, зокрема, закликали російських правоохоронців забезпечити безпеку всіх ізраїльських громадян і євреїв.