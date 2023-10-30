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Бунт в Дагестане, Операция в Газе и получит ли Украина деньги от США — прямой эфир Новини.LIVE

30 октября 2023 08:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Бунт в Дагестане, Операция в Газе и получит ли Украина деньги от США — прямой эфир Новини.LIVE
Толпа антисемитов возле аэропорта Махачкалы. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В воскресенье, 30 октября, в Дагестане толпа, призывавшая уничтожать евреев, захватила аэропорт Махачкалы. Поэтому самолет из Тель-Авива приземлился на запасном аэродроме вблизи города.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

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О чем эфир

В аэропорту Махачкалы собрались сотни человек из-за прилета рейса Red Wings из Тель-Авива, на котором якобы прибыли в Дагестан беженцы из Израиля.

Также темой эфира станет наземная операция войск Израиля в секторе Газа.

Кроме того, спикер Палаты представителей Джонсон заявил, что на следующей неделе представляет законопроект о финансировании обороны Израиля, но не Украины.

Гостями студии стали политолог Ростислав Балабан, представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук и председатель Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко.

Напомним, что в Израиле резко отреагировали на антисемитские протесты в Дагестане. Там призвали российских правоохранителей обеспечить безопасность всех израильских граждан и евреев.

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