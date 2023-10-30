Бунт в Дагестане, Операция в Газе и получит ли Украина деньги от США — прямой эфир Новини.LIVE

Толпа антисемитов возле аэропорта Махачкалы. Фото: росСМИ

В воскресенье, 30 октября, в Дагестане толпа, призывавшая уничтожать евреев, захватила аэропорт Махачкалы. Поэтому самолет из Тель-Авива приземлился на запасном аэродроме вблизи города.

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В аэропорту Махачкалы собрались сотни человек из-за прилета рейса Red Wings из Тель-Авива, на котором якобы прибыли в Дагестан беженцы из Израиля.

Также темой эфира станет наземная операция войск Израиля в секторе Газа.

Кроме того, спикер Палаты представителей Джонсон заявил, что на следующей неделе представляет законопроект о финансировании обороны Израиля, но не Украины.

Гостями студии стали политолог Ростислав Балабан, представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук и председатель Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко.

Напомним, что в Израиле резко отреагировали на антисемитские протесты в Дагестане. Там призвали российских правоохранителей обеспечить безопасность всех израильских граждан и евреев.