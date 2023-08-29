Похорон українського військового. Фото: ОК "Північ"

Щороку 29 серпня Україна відзначає День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої країни. У цей день по всій державі приспустять прапори та оголосять загальнонаціональну хвилину мовчання.

Новини.LIVE зібрали усю інформацію про цей день та як його відзначило українське командування.

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День пам'яті загиблих захисників України: історія затвердження

Ще 23 серпня 2019 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про затвердження Дня пам’яті захисників України. Дата свята 29 серпня обрана в пам'ять про Іловайську трагедію 2014 року. Символом дня є соняшник, адже багато військових загинули у 2014-му році в соняшникових полях.

Соняшник — символ Дня пам’яті загиблих захисників. Фото: із соцмереж

Заходи на честь Дня пам'яті захисників України

О 10:00 за Києвом щорічно оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Також призупиняється рух транспорту і трансляція розважальних теле- і радіопрограм. У цей день всі державні прапори на будівлях приспускаються.

Приспущений прапор України. Фото: google

Як українське командування вшановує пам'ять захисників

"Вклоняємося перед мужністю, силою та хоробрістю українських Героїв. Адже в боях за свободу та Перемогу вони віддають найдорожче — своє життя", — йдеться у повідомленні СБУ.

Пам’ятаємо всіх, хто загинув у цій боротьбі. Вшануємо Героїв хвилиною мовчання… Бути воїном — жити вічно! Слава Україні!

Своєю чергою у ДСНС України наголосили, що сьогодні ми платимо вкрай високу ціну у боротьбі за право бути вільними. Кожен ранок для нас виборюють захисники та захисниці. Кожен на своєму фронті.

"Ми пам’ятаємо всіх, хто загинув, виборюючи Свободу для українського народу. Щоранку ми схиляємо голови та вшановуємо тих, кого вже нема поруч з нами. Але вони завжди у нашому серці. Наше завдання — зберегти пам'ять про героїв сьогодення. Не дати забути їхні імена. Адже сьогодні цей ранок розпочався завдяки їм", — наголосили рятувальники.

"Герої. Мужні та відважні українські воїни. Кожний і кожна, хто віддав найцінніше у боротьбі за Україну. Дякую за героїзм, самовідданість, силу, сміливість і незламність. Памʼятаємо та шануємо сьогодні й завжди імена кожного нашого воїна, кожної нашої захисниці", — наголосили у Верховній Раді.

А прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що пам’ять про воїнів, які загинули за незалежність України, живе і буде жити в серці кожного українця. У кожному незламному українському місті та селі. У вільній, суверенній і незалежній Україні.

Нагадаємо, в ООН заявили про пів мільйона загиблих через війну в Україні.

За півтора роки війни в Україні загинули щонайменше 9444 цивільні особи, зокрема 545 дітей. Майже 17 тисяч людей, зокрема 1156 дітей, отримали поранення.