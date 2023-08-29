"Быть воином — жить вечно": в Украине отмечают День памяти защитников

Похороны украинского военного. Фото: ОК "Север"

Каждый год 29 августа Украина отмечает День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашей страны. В этот день по всему государству опустят флаги и объявят общенациональную минуту молчания.

Новини.LIVE собрали всю информацию об этом дне и как его отмечает украинское командование.

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Еще 23 августа 2019 Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об утверждении Дня памяти защитников Украины. Дата праздника 29 августа избрана в память об Иловайской трагедии 2014 года. Символом дня является подсолнечник, ведь многие военные погибли в 2014 году в подсолнечных полях.

Подсолнечник — символ Дня памяти погибших защитников. Фото: из соцсетей

Мероприятия в честь Дня памяти защитников Украины

В 10:00 по Киеву ежегодно объявляется общенациональная минута молчания. Также приостанавливается движение транспорта и трансляция развлекательных теле- и радиопрограмм. В этот день все государственные флаги на зданиях приспускаются.

Приспущен флаг Украины. Фото: google

Как украинское командование чтит память защитников

"Поклоняемся перед мужеством, силой и храбростью украинских Героев. Ведь в боях за свободу и Победу они отдают самое дорогое — свою жизнь", — говорится в сообщении СБУ.

Помним всех погибших в этой борьбе. Почтим Героев минутой молчания… Быть воином — жить вечно! Слава Украине!

В свою очередь в ГСЧС Украины отметили, что сегодня мы платим очень высокую цену в борьбе за право быть свободными. Каждое утро для нас борются за защитников и защитниц. Каждый на своем фронте.

"Мы помним всех, кто погиб, борясь за Свободу для украинского народа. Каждое утро мы склоняем головы и чествуем тех, кого уже нет рядом с нами. Но они всегда в нашем сердце. Наша задача — сохранить память о героях сегодняшнего дня. Не дать забыть их имена. Ведь сегодня это утро началось благодаря им", — подчеркнули спасатели.

"Герои. Мужественные и отважные украинские воины. Каждый и каждый, кто отдал самое ценное в борьбе за Украину. Спасибо за героизм, самоотверженность, силу, смелость и несгибаемость. Помним и чтим сегодня и всегда имена каждого нашего воина, каждой нашей защитницы", — отметили в Верховной Раде.

А премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что память о воинах, погибших за независимость Украины, живет и будет жить в сердце каждого украинца. В каждом несокрушимом украинском городе и селе. В свободной, суверенной и независимой Украине.

Напомним, в ООН заявили о полумиллионе погибших в результате войны в Украине.

За полтора года войны в Украине погибли по меньшей мере 9 444 гражданских лица, в том числе 545 детей. Почти 17 тысяч человек, в том числе 1156 детей, получили ранения.