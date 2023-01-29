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"Час посилювати ізоляцію": прем’єрка Естонії розкритикувала допуск рф та Білорусі на Олімпіаду

29 січня 2023 18:03
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Кая Каллас розкритикувала допуск росіян і білорусів на Олімпіаду
Міжнародний олімпійський комітет дозволив громадянам рф та Білорусі брати участь в іграх у 2024 році
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас обурена рішенням Міжнародного олімпійського комітету щодо допуску росіян та білорусів до Олімпійських ігор у 2024 році. За її словами, це не правильно як морально, так і політично.

Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.

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Попри те, що росіянам та білорусам дозволили брати участь в Олімпійських іграх під нейтральним прапором, низка політиків виступають проти такого рішення. Так, за словами прем'єр-міністерки Естонії Каї Каллас, спорт — це також інструмент пропаганди рф, ігнорувати який означає стати на бік агресії.

"Розчарована рішенням МОК дозволити російським та білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Це політично й морально неправильно — час посилювати ізоляцію, а не поступатися росії", — написала Каллас у Twitter.

Напередодні на таке рішення Міжнародного олімпійського комітету відреагував Президент України Володимир Зеленський. За його словами, олімпійські принципи та війна — протилежні одне одному.

"Олімпійські принципи та війна — фундаментально протилежні одне одному. Росія повинна зупинити агресію й терор, і лише після цього можна буде говорити про російську участь у контексті олімпійського руху", — написав Зеленський.

Він також опублікував низку фото українських спортсменів на фоні руїн та пошкоджених стадіонів.

Своєю чергою, голова Національного олімпійського комітету та Міністерства молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що у разі подальшої інтеграції російських та білоруських спортсменів у міжнародні старти — навіть на умовах нейтралітету — Україна може ухвалити рішення про бойкот літньої Олімпіади-2024.

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