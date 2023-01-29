Кая Каллас раскритиковала допуск россиян и белорусов на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет разрешил гражданам рф и Беларуси участвовать в играх в 2024 году

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас возмущена решением Международного олимпийского комитета по допуску россиян и белорусов к Олимпийским играм в 2024 году. По ее словам, это не правильно как морально, так и политически.

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

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Несмотря на то, что россиянам и белорусам разрешили участвовать в Олимпийских играх под нейтральным флагом, ряд политиков выступают против такого решения. Так, по словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, спорт — это также инструмент пропаганды россии, игнорировать который значит встать на сторону зла.

Около 2024 Paris игры играют @Olympics решение о России и Белоруссии. Политика и morally wrong - время к стремлению изолации, не правда в России. Спорт является инструментом в России в propaganda machine, не имея в виду, что средства занимаются агрессией. https://t.co/MkNmAL7cIW — Kaja Kallas (@kajakallas) 28 января 2023

"Развлеченная решением МОК позволить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Это политически и морально неправильно — пора усиливать изоляцию, а не уступать россии", — написала Каллас в Twitter.

Накануне на такое решение Международного олимпийского комитета отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, олимпийские принципы и война противоположны друг другу.

"Олимпийские принципы и война — фундаментально противоположные друг другу. Россия должна остановить агрессию и террор, и только после этого можно будет говорить о российском участии в контексте олимпийского движения", — написал Зеленский.

Он также опубликовал ряд фотографий украинских спортсменов на фоне развалин и поврежденных стадионов.

В свою очередь глава Национального олимпийского комитета и Министерства молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что в случае дальнейшей интеграции российских и белорусских спортсменов в международные старты — даже на условиях нейтралитета — Украина может принять решение о бойкоте летней Олимпиады-2024.