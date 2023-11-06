Частина Полтави залишилася без світла, завтра почнуть діяти графіки — яка причина

Працівник ремонтної бригади ДТЕК. Фото: ДТЕК

У частині Полтави вимкнули електроенергію сьогодні, 6 листопада. Завтра планується застосування графіку погодинного відключення електроенергії.

Про це повідомляє Полтаваобленерго.

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"З метою запобігання порушення режиму роботи ОЕС України внаслідок дефіциту електричної потужності, 07 листопада 2023 р. АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" планує застосовувати графік погодинного відключення електроенергії", — йдеться у повідомленні.

Так, інформація щодо тривалості перерв у електропостачанні буде розміщена додатково після доведення Укренерго лімітів споживання електричної потужності.

Йдеться про такі вулиці у Полтаві:

Павленківська;

Зіньківська;

Пушкіна;

Соборності;

Дмитра Коряка.

Аварійні роботи проводитимуть протягом усього вечора, а електрику повертатимуть до споживачів поступово.

Нагадаємо, що станом на 6 листопада на Львівщині без світла залишалися близько 76 тисяч споживачів через відключення лінії "Укренерго". Окрім того, залишається знеструмленою частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях.