Частина Полтави залишилася без світла, завтра почнуть діяти графіки — яка причина
У частині Полтави вимкнули електроенергію сьогодні, 6 листопада. Завтра планується застосування графіку погодинного відключення електроенергії.
Про це повідомляє Полтаваобленерго.
Відключення світла у Полтаві
"З метою запобігання порушення режиму роботи ОЕС України внаслідок дефіциту електричної потужності, 07 листопада 2023 р. АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" планує застосовувати графік погодинного відключення електроенергії", — йдеться у повідомленні.
Так, інформація щодо тривалості перерв у електропостачанні буде розміщена додатково після доведення Укренерго лімітів споживання електричної потужності.
Йдеться про такі вулиці у Полтаві:
- Павленківська;
- Зіньківська;
- Пушкіна;
- Соборності;
- Дмитра Коряка.
Аварійні роботи проводитимуть протягом усього вечора, а електрику повертатимуть до споживачів поступово.
Нагадаємо, що станом на 6 листопада на Львівщині без світла залишалися близько 76 тисяч споживачів через відключення лінії "Укренерго". Окрім того, залишається знеструмленою частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях.
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