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Часть Полтавы осталась без света, завтра начнут действовать графики — какая причина

6 ноября 2023 18:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Часть Полтавы осталась без света, завтра начнут действовать графики — какая причина
Работник ремонтной бригады ДТЭК. Фото: ДТЭК
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В части Полтавы выключили электроэнергию сегодня, 6 ноября. Завтра планируется применение графика почасового отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Полтаваоблэнерго

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Отключение света в Полтаве

"В целях предотвращения нарушения режима работы ОЭС Украины в результате дефицита электрической мощности, 07 ноября 2023 г. АО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" планирует применять график почасового отключения электроэнергии", — говорится в сообщении.

Так, информация о длительности перерывов в электроснабжении будет размещена дополнительно после доведения Укрэнерго лимитов потребления электрической мощности.

Речь идет о таких улицах в Полтаве:

  • Павленковская;
  • Зиньковская;
  • Пушкина;
  • Соборности;
  • Дмитрия Коряка.

Аварийные работы будут проводить весь вечер, а электричество будут возвращать к потребителям постепенно.

Напомним, что на 6 ноября на Львовщине без света оставались около 76 тысяч потребителей из-за отключения линии "Укрэнерго". Кроме того, остается обесточенной часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях.

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