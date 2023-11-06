Часть Полтавы осталась без света, завтра начнут действовать графики — какая причина
В части Полтавы выключили электроэнергию сегодня, 6 ноября. Завтра планируется применение графика почасового отключения электроэнергии.
Об этом сообщает Полтаваоблэнерго.
Отключение света в Полтаве
"В целях предотвращения нарушения режима работы ОЭС Украины в результате дефицита электрической мощности, 07 ноября 2023 г. АО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" планирует применять график почасового отключения электроэнергии", — говорится в сообщении.
Так, информация о длительности перерывов в электроснабжении будет размещена дополнительно после доведения Укрэнерго лимитов потребления электрической мощности.
Речь идет о таких улицах в Полтаве:
- Павленковская;
- Зиньковская;
- Пушкина;
- Соборности;
- Дмитрия Коряка.
Аварийные работы будут проводить весь вечер, а электричество будут возвращать к потребителям постепенно.
Напомним, что на 6 ноября на Львовщине без света оставались около 76 тысяч потребителей из-за отключения линии "Укрэнерго". Кроме того, остается обесточенной часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях.
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