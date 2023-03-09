У Київській області 9 березня введено дистанційне навчання

Через атаку рф школи Київщини перейшли на дистанційне навчання
Сьогодні, 9 березня, школи Київської області переведені на дистанційний формат навчання. Такі рекомендації ухвалені Департаментом освіти і науки Київської обласної військової адміністрації.
Про це йдеться на офіційній сторінці ОВА.
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У Київській ОВА пояснили, що таке рішення обумовлене безпековою ситуацією в регіоні, зокрема нічними обстрілами зі сторони рф.
"Закладам дошкільної освіти рекомендовано працювати в режимі чергових груп. Закликаємо вас не нехтувати сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, окупанти під час атаки 9 березня випустили по Україні 81 ракету та 8 дронів-камікадзе. Як відомо, кремль атакував Україну дорогими та дефіцитними ракетами "Кинджал".
Нагадаємо востаннє "Кинджали" випускали по території України під час масованої ракетної атаки 26 січня. Попередньо відомо про 3 таких пуски. Один із них був спрямований на Київ, однак цілі тоді не досяг.
Вперше "Кинджали" полетіли по Україні рік тому — 19 березня 2022 року.