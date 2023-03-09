В Киевской области 9 марта введено дистанционное обучение

Власти пошли на такие меры из-за ситуации с безопасностью в регионе

Сегодня, 9 марта, школы Киевской области переведены на дистанционный формат обучения. Такие рекомендации были приняты Департаментом образования и науки Киевской областной военной администрации.

Об этом говорится на официальной странице ОВА.

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В Киевской ОВА пояснили, что такое решение обусловлено ситуацией безопасности в регионе, в частности ночными обстрелами со стороны россии.

"Учреждениям дошкольного образования рекомендовано работать в режиме дежурных групп. Призываем вас не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и правилами безопасности", — говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты во время атаки 9 марта выпустили по Украине 81 ракету и 8 дронов-камикадзе. Как известно, кремль атаковал Украину дорогими и дефицитными ракетами "Кинжал".

Напомним, последний раз "Кинжалы" выпускали по территории Украины во время массированной ракетной атаки 26 января. Предварительно известно о трех таких пусках. Один из них был направлен по Киеву, однако цели тогда не достиг.

Впервые "Кинжалы" полетели по Украине год назад — 19 марта 2022 года.