В Киевской области 9 марта введено дистанционное обучение

Из-за атаки рф школы Киевщины перешли на дистанционное обучение
Сегодня, 9 марта, школы Киевской области переведены на дистанционный формат обучения. Такие рекомендации были приняты Департаментом образования и науки Киевской областной военной администрации.
Об этом говорится на официальной странице ОВА.
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В Киевской ОВА пояснили, что такое решение обусловлено ситуацией безопасности в регионе, в частности ночными обстрелами со стороны россии.
"Учреждениям дошкольного образования рекомендовано работать в режиме дежурных групп. Призываем вас не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и правилами безопасности", — говорится в сообщении.
Напомним, оккупанты во время атаки 9 марта выпустили по Украине 81 ракету и 8 дронов-камикадзе. Как известно, кремль атаковал Украину дорогими и дефицитными ракетами "Кинжал".
Напомним, последний раз "Кинжалы" выпускали по территории Украины во время массированной ракетной атаки 26 января. Предварительно известно о трех таких пусках. Один из них был направлен по Киеву, однако цели тогда не достиг.
Впервые "Кинжалы" полетели по Украине год назад — 19 марта 2022 года.