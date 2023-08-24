Через День Незалежності у Києві ускладнений рух: як курсують автобуси та тролейбуси

Тролейбус у Києві. Фото: google.com

У Києві через святкові заходи до Дня Незалежності змінено рух деяких автобусів і тролейбусів. Громадський транспорт курсує за новим розкладом.

Про це повідомляє Київпастранс.

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Зазначається, що змінено рух тролейбусів №6, 16, 18 по вул. Володимирська та Софіївська площа з причини проведення заходів.

Рух тролейбусів №6, 16, 18 організовано до Повітрофлотського шляхопроводу.

"Маршрут №114 організовано наступним чином: Залізничний вокзал – ст. м. "Площа Українських Героїв" та вул. Милославська – пл. Європейська", — йдеться в повідомленні.

Автобуси №62 курсують за маршрутом: Контрактова площа – Європейська площа та Ботанічний сад – Бессарабська площа.

Через День Незалежності у Києві ускладнений рух. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні, 24 серпня, в Україні відзначають День Незалежності. Це вже другий рік поспіль ми відзначаємо його в умовах повномасштабного вторгнення російських окупантів. З нагоди свята Президент України Володимир Зеленськийзвернувся до українців.

Додамо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до українців та опублікував відео, як українці виборюють свою незалежність.

Також на честь свята Дня Незалежності України у столиці презентували нову поштову марку "Україна-мати". Урочистий захід відбувся неподалік від монумента Батьківщина-мати.