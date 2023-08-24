Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Через День Незалежності у Києві ускладнений рух: як курсують автобуси та тролейбуси arrow

Через День Незалежності у Києві ускладнений рух: як курсують автобуси та тролейбуси

24 серпня 2023 11:05
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Через День Незалежності у Києві ускладнений рух: як курсують автобуси та тролейбуси
Тролейбус у Києві. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Києві через святкові заходи до Дня Незалежності змінено рух деяких автобусів і тролейбусів. Громадський транспорт курсує за новим розкладом.

Про це повідомляє Київпастранс.

Читайте також:

Як змінився рух громадського транспорту

Зазначається, що змінено рух тролейбусів  №6, 16, 18  по вул. Володимирська та  Софіївська площа з причини проведення заходів.

Рух тролейбусів  №6, 16, 18 організовано до Повітрофлотського шляхопроводу.

"Маршрут №114 організовано наступним чином: Залізничний вокзал – ст. м. "Площа Українських Героїв" та вул. Милославська – пл. Європейська", — йдеться в повідомленні.

Автобуси №62 курсують за маршрутом: Контрактова площа – Європейська площа та Ботанічний сад – Бессарабська площа.

 

Через День Незалежності у Києві ускладнений рух. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні, 24 серпня, в Україні відзначають День Незалежності. Це вже другий рік поспіль ми відзначаємо його  в умовах повномасштабного вторгнення російських окупантів. З нагоди свята Президент України Володимир Зеленськийзвернувся до українців.

Додамо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до українців та опублікував відео, як українці виборюють свою незалежність. 

Також на честь свята Дня Незалежності України у столиці презентували нову поштову марку "Україна-мати". Урочистий захід відбувся неподалік від монумента Батьківщина-мати.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Як змінювався Майдан Незалежності: фотофакти

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз