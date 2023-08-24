Через День Независимости в Киеве усложнено движение: как курсируют автобусы и троллейбусы

Троллейбус в Киеве. Фото: google.com

В Киеве из-за праздничных мероприятий ко Дню Независимости изменено движение некоторых автобусов и троллейбусов. Общественный транспорт курсирует по новому расписанию.

Об этом сообщает Киевпасстранс.

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Отмечается, что изменено движение троллейбусов №6, 16, 18 на ул. Владимирская и Софиевская площадь по причине проведения мероприятий.

Движение троллейбусов №6, 16, 18 организовано в Воздухофлотский путепровод.

"Маршрут №114 организован следующим образом: Железнодорожный вокзал - ст. м. "Площадь Украинских Героев" и ул. Милославская - пл. Европейская" , — говорится в сообщении.

Автобусы №62 курсируют по маршруту: Контрактовая площадь – Европейская площадь и Ботанический сад – Бессарабская площадь.

Из-за Дня Независимости в Киеве затруднено движение. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что сегодня, 24 августа, в Украине отмечают День Независимости . Это уже второй год подряд мы отмечаем его в условиях полномасштабного вторжения русских окупантов. В честь праздника Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к украинцам и опубликовал видео, как украинцы борются за свою независимость.

Также в честь праздника Дня Независимости Украины в столице представили новую почтовую марку "Украина-мать". Торжественное мероприятие состоялось неподалеку от монумента Родина-мать.