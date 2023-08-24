Через День Незалежності в Києві посилюють заходи безпеки: що може змінитися

Поліціянти в Києві. Фото: google.com

Поліціянти посилюють заходи безпеки в столиці через свято Дня Незалежності України. У Києві також перевірятимуть документи людей.

Про це заявила спікер поліції Києва Юлія Гірдвіліс, пише видання "Українські новини".

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"Столичні поліцейські посилили заходи безпеки в місті. Спільно з військовослужбовцями НГУ, представниками ДФТГ посилено патрулюються вулиці міста, парки та сквери", — сказали в поліції.

Також у поліції закликали киян та гостей міста не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і обовʼязково слідувати в укриття цивільного захисту.

"Разом з тим, існує мінна небезпека у лісосмугах на деокупованих територіях області, тож наголошуємо не проводити відпочинок у лісах та на узбережжях водойм", — сказала спікерка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у столиці протягом минулої доби патрульні отримали три повідомлення про зникнення дітей. Один із таких інцидентів стався в Дарницькому районі Києва. Там після сварки з мамою 15-річна донька вибігла на вулицю в невідомому напрямку.