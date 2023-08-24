Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Через День Независимости в Киеве ужесточают меры безопасности: что может измениться arrow

Через День Независимости в Киеве ужесточают меры безопасности: что может измениться

24 августа 2023 14:25
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Через День Независимости в Киеве ужесточают меры безопасности: что может измениться
Полицейские в Киеве. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Полицейские ужесточают меры безопасности в столице из-за праздника Дня Независимости Украины. В Киеве будут также проверять документы людей.

Об этом заявила спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис, пишет издание "Украинские новости".

Читайте также:

В Киеве ужесточаются меры безопасности

"Столичные полицейские ужесточили меры безопасности в городе. Совместно с военнослужащими НГУ, представителями ДФТГ усиленно патрулируются улицы города, парки и скверы", — сказали в полиции.

Также в полиции призвали киевлян и гостей города не игнорировать сигналы воздушной тревоги и обязательно следовать в укрытие гражданской защиты.

"Вместе с тем существует минная опасность в лесополосах на деоккупированных территориях области, поэтому подчеркиваем не проводить отдых в лесах и на побережьях водоемов", — сказала спикер.

Напомним, ранее мы писали, что в столице за прошедшие сутки патрульные получили три сообщения об исчезновении детей . Один из таких инцидентов произошел в Дарницком районе Киева. Там после ссоры с мамой 15-летняя дочь выбежала на улицу в неизвестном направлении.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Как менялся Майдан Незалежности: фотофакты

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз