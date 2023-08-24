Через День Независимости в Киеве ужесточают меры безопасности: что может измениться

Полицейские в Киеве. Фото: google.com

Полицейские ужесточают меры безопасности в столице из-за праздника Дня Независимости Украины. В Киеве будут также проверять документы людей.

Об этом заявила спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис, пишет издание "Украинские новости".

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"Столичные полицейские ужесточили меры безопасности в городе. Совместно с военнослужащими НГУ, представителями ДФТГ усиленно патрулируются улицы города, парки и скверы", — сказали в полиции.

Также в полиции призвали киевлян и гостей города не игнорировать сигналы воздушной тревоги и обязательно следовать в укрытие гражданской защиты.

"Вместе с тем существует минная опасность в лесополосах на деоккупированных территориях области, поэтому подчеркиваем не проводить отдых в лесах и на побережьях водоемов", — сказала спикер.

Напомним, ранее мы писали, что в столице за прошедшие сутки патрульные получили три сообщения об исчезновении детей . Один из таких инцидентов произошел в Дарницком районе Киева. Там после ссоры с мамой 15-летняя дочь выбежала на улицу в неизвестном направлении.