Через крадіжку електрики росіянин підпалив сусіда та поцілив у шию чиновниці

Розбірки у Росії. Фото: Скріншот

Жахливе видовище можна було спостерігати в одному з селищ під Владивостоком у Російській Федерації. Тамтешні мешканці під час перевірки на предмет крадіжки електрики відкрили вогонь.

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Повідомляється, що представники місцевої влади проводили роботи з виявлення розкрадання електроенергії. Це аж ніяк не сподобалося мешканцям селища.

Одного з працівників вони спалили з саморобного вогнемета. Щоправда, потім усі разом гасили пожежу.

Найбільше у цій сутичці дісталося голові села: жінці вистрілили в шию з гарпуна.

Тепер справа за правоохоронними органами.

Нагадаємо, на Закарпатті побили 62-річного генерала СБУ Віктора Мікуліна. Бійка трапилася у одному з ресторанів в Ужгородському районі, після чого чоловіка вивезли у ліс та вибили зуби.

Підозрюваними виявилися троє працівників військової контррозвідки. Відомо також, що серед учасників побиття був начальник 4 відділу управління військової контррозвідки Закарпаття полковник Андрій Панарін.