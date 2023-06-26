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Через крадіжку електрики росіянин підпалив сусіда та поцілив у шию чиновниці

26 червня 2023 23:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Через крадіжку електрики росіянин підпалив сусіда та поцілив у шию чиновниці
Розбірки у Росії. Фото: Скріншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Жахливе видовище можна було спостерігати в одному з селищ під Владивостоком у Російській Федерації. Тамтешні мешканці під час перевірки на предмет крадіжки електрики відкрили вогонь.

Про це пишуть користувачачі соцмереж у Telegram.

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Повідомляється, що представники місцевої влади проводили роботи з виявлення розкрадання електроенергії. Це аж ніяк не сподобалося мешканцям селища. 

Одного з працівників вони спалили з саморобного вогнемета. Щоправда, потім усі разом гасили пожежу. 
Найбільше у цій сутичці дісталося голові села: жінці вистрілили в шию з гарпуна.

Тепер справа за правоохоронними органами.

Нагадаємо, на Закарпатті побили 62-річного генерала СБУ Віктора Мікуліна. Бійка трапилася у одному з ресторанів в Ужгородському районі, після чого чоловіка вивезли у ліс та вибили зуби. 

Підозрюваними виявилися троє працівників військової контррозвідки. Відомо також, що серед учасників побиття був начальник 4 відділу управління військової контррозвідки Закарпаття полковник Андрій Панарін. 

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