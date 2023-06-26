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Из-за кражи электричества россиянин поджег соседа и попал в шею чиновницы

26 июня 2023 23:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Из-за кражи электричества россиянин поджег соседа и попал в шею чиновницы
Разборки в России. Фото: Скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Жуткое зрелище можно было наблюдать в одном из селений во Владивостоке в Российской Федерации. Местные жители во время проверки на предмет хищения електричества открыли огонь.

Об этом пишут пользователи соцсетей в Telegram.

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Сообщается, что представители местных властей проводили работы по выявлению хищения электроэнергии. Это никак не понравилось жителям поселка.

Одного из работников они сожгли из самодельного огнемета. Правда, потом все вместе тушили пожар.
Больше всего в этой схватке досталось голове села: женщине выстрелили в шею из гарпуна.

Теперь дело за правоохранительными органами.

Напомним, в Закарпатье избили 62-летнего генерала СБУ Виктора Микулина. Драка произошла в одном из ресторанов в Ужгородском районе, после чего мужчину вывезли в лес и выбили зубы.

Подозреваемыми оказались три работника военной контрразведки. Известно также, что среди участников избиения был начальник 4-го отдела управления военной контрразведки Закарпатья полковник Андрей Панарин.

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