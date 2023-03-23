Через страйк у Німеччині тимчасово не курсуватимуть потяги: деталі

27 березня у Німеччині очікується страйк в транспортному секторі

Наступного понеділка у Німеччині відбудеться одноденний страйк працівників транспортного сектору. Через це в країні не курсуватимуть потяги.

Про це пише видання Spiegel.

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Так, німецький залізничний оператор Deutsche Bahn оголосив, що поїзди далекого прямування не курсуватимуть у понеділок 27 березня через загальнонаціональний страйк транспорту.

Зазначимо, що страйк вплине на роботу міжміського і регіонального залізничного транспорту, місцевого громадського транспорту у семи федеральних землях, майже всіх німецьких аеропортів, водних шляхів та портів.

Профспілки виправдовують свої дії відсутністю прогресу у колективних переговорах про збільшення фінансування транспортного сектора.

Відомо, що працівники транспортного сектору вимагатимуть підвищити їм зарплатню. Йдеться про принаймні на 500 євро вищу зарплатню на місяць.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна та Молдова зміцнили співпрацю в залізничній сфері.

Зокрема, прикордонники та митники України та Молдови попередньо домовились вже найближчими днями розпочати спільний контроль на пункті пропуску для залізничного сполучення "Серпневе 1 — Басараб’яска".