Из-за забастовки в Германии временно не будут курсировать поезда: детали
В следующий понедельник в Германии состоится однодневная забастовка работников транспортного сектора. Поэтому в стране не будут курсировать поезда.
Об этом пишет издание Spiegel.
-
Испания пришлет первую партию танков Leopard 2A4 в Украину до конца следующей недели
-
Клименко рассказал, есть ли проблемы с контролем над оружием, которое выдавали людям в начале войны
-
Подоляк прокомментировал отказ Венгрии арестовать путина
-
История любви Ефросининой и защитника Украины Тимура Хромаева
-
В Генштабе заявили, что оккупанты до сих пор находятся в Новой Каховке
-
Как вкусно приготовить молодую капусту: рецепт закуски, покоривший Instagram
-
Байден едет в Канаду: о чем будет говорить с Трюдо
-
Полезные продукты для здорового сна: рекомендации Минздрава
-
Народный синоптик предупредила жителей нескольких регионов о небольшом дожде
-
Принесут невероятное богатство и удачу: какие картины следует повесить дома
Подробности
Так, немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn объявил, что поезда дальнего следования не будут курсировать в понедельник 27 марта из-за общенациональной забастовки транспорта.
Отметим, что забастовка повлияет на работу междугороднего и регионального железнодорожного транспорта, местного общественного транспорта в семи федеральных землях, почти всех германских аэропортов, водных путей и портов.
Профсоюзы оправдывают свои действия отсутствием прогресса в коллективных переговорах по увеличению финансирования транспортного сектора.
Известно, что работники транспортного сектора потребуют повысить им зарплату. Речь идет о повышении хотя бы на 500 евро выше зарплаты в месяц.
Напомним, ранее мы писали, что Украина и Молдова укрепили сотрудничество в железнодорожной сфере.
В частности, пограничники и таможенники Украины и Молдовы предварительно договорились уже в ближайшие дни начать общий контроль на пункте пропуска для железнодорожного сообщения "Августовское 1 — Басарабяска".