Из-за забастовки в Германии временно не будут курсировать поезда: детали

27 марта в Германии ожидается забастовка в транспортном секторе

В следующий понедельник в Германии состоится однодневная забастовка работников транспортного сектора. Поэтому в стране не будут курсировать поезда.

Об этом пишет издание Spiegel.

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Так, немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn объявил, что поезда дальнего следования не будут курсировать в понедельник 27 марта из-за общенациональной забастовки транспорта.

Отметим, что забастовка повлияет на работу междугороднего и регионального железнодорожного транспорта, местного общественного транспорта в семи федеральных землях, почти всех германских аэропортов, водных путей и портов.

Профсоюзы оправдывают свои действия отсутствием прогресса в коллективных переговорах по увеличению финансирования транспортного сектора.

Известно, что работники транспортного сектора потребуют повысить им зарплату. Речь идет о повышении хотя бы на 500 евро выше зарплаты в месяц.

Напомним, ранее мы писали, что Украина и Молдова укрепили сотрудничество в железнодорожной сфере.

В частности, пограничники и таможенники Украины и Молдовы предварительно договорились уже в ближайшие дни начать общий контроль на пункте пропуска для железнодорожного сообщения "Августовское 1 — Басарабяска".