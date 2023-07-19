Червоний Хрест Білорусі вивозить українських дітей з окупованих територій

Голова організації у Білорусі Дмитро Шевцов. Фото: скриншот з відео "1 Беларусь"

У білоруському Червоному Хресті підтвердили, що допомагають вивозити українських дітей з окупованих територій до Білорусі. Наразі Міжнародний комітет Червоного Хреста вивчає цей інцидент.

Про це у коментарі білоруським журналістам заявив голова організації Дмитро Шевцов під час поїздки на Донбас, пише білоруське опозиційне видання "Зеркало".

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Цинічне обурення

За словами Шевцова, він обурюється через те, що Білорусь звинувачують у викраданні дітей, які як кажуть в країні, приїжджають туди "на оздоровлення".

"І чесно кажучи, річ у тому, що і білоруський Червоний Хрест брав у цьому — і бере, і братиме — активну участь", — зауважив він.

Камуфляж з літерою Z

За інформацією видання, під час минулої поїздки на окуповану територію України, Шевцова помітили у камуфляжі з буквою Z на рукаві, в той час як у статуті ЧХ вимагають від учасників організації зберігати нейтралітет.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив на Генасамблеї ООН. Він розповів, скільки дітей депортували окупанти до Росії.