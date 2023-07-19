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Червоний Хрест Білорусі вивозить українських дітей з окупованих територій

19 липня 2023 16:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Червоний Хрест Білорусі вивозить українських дітей з окупованих територій
Голова організації у Білорусі Дмитро Шевцов. Фото: скриншот з відео "1 Беларусь"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У білоруському Червоному Хресті підтвердили, що допомагають вивозити українських дітей з окупованих територій до Білорусі. Наразі Міжнародний комітет Червоного Хреста вивчає цей інцидент. 

Про це у коментарі білоруським журналістам заявив голова організації Дмитро Шевцов під час поїздки на Донбас, пише білоруське опозиційне видання "Зеркало".

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За словами Шевцова, він обурюється через те, що Білорусь звинувачують у викраданні дітей, які як кажуть в країні, приїжджають туди "на оздоровлення".

"І чесно кажучи, річ у тому, що і білоруський Червоний Хрест брав у цьому — і бере, і братиме — активну участь", — зауважив він.

Камуфляж з літерою Z 

За інформацією видання, під час минулої поїздки на окуповану територію України, Шевцова помітили у камуфляжі з буквою Z на рукаві, в той час як у статуті ЧХ вимагають від учасників організації зберігати нейтралітет. 

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив на Генасамблеї ООН. Він розповів, скільки дітей депортували окупанти до Росії.

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