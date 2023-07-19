Красный Крест Беларуси вывозит украинских детей с оккупированных территорий
В белорусском Красном Кресте подтвердили, что помогают вывозить украинских детей с оккупированных территорий в Беларусь. Международный комитет Красного Креста изучает этот инцидент.
Об этом в комментарии белорусским журналистам заявил глава организации Дмитрий Шевцов во время поездки на Донбасс, пишет белорусское оппозиционное издание "Зеркало".
Циническое возмущение
По словам Шевцова, он возмущается тем, что Беларусь обвиняют в похищении детей, которые, как говорят в стране, приезжают туда "на оздоровление".
"И честно говоря, дело в том, что и белорусский Красный Крест принимал в этом — и принимает, и будет принимать — активное участие", — отметил он.
Камуфляж с буквой Z
По информации издания, во время прошлой поездки на оккупированную территорию Украины, Шевцов был замечен в камуфляже с буквой Z на рукаве, в то время как в уставе ЧХ требуют от участников организации сохранять нейтралитет.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил на Генассамблее ООН. Он рассказал, сколько детей депортировали оккупанты в Россию.