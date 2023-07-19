Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Красный Крест Беларуси вывозит украинских детей с оккупированных территорий arrow

Красный Крест Беларуси вывозит украинских детей с оккупированных территорий

19 июля 2023 16:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Красный Крест Беларуси вывозит украинских детей с оккупированных территорий
Глава организации в Беларуси Дмитрий Шевцов. Фото: скриншот с видео "1 Беларусь"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В белорусском Красном Кресте подтвердили, что помогают вывозить украинских детей с оккупированных территорий в Беларусь. Международный комитет Красного Креста изучает этот инцидент.

Об этом в комментарии белорусским журналистам заявил глава организации Дмитрий Шевцов во время поездки на Донбасс, пишет белорусское оппозиционное издание "Зеркало".

Читайте также:

Циническое возмущение

По словам Шевцова, он возмущается тем, что Беларусь обвиняют в похищении детей, которые, как говорят в стране, приезжают туда "на оздоровление".

"И честно говоря, дело в том, что и белорусский Красный Крест принимал в этом — и принимает, и будет принимать — активное участие", — отметил он.

Камуфляж с буквой Z

По информации издания, во время прошлой поездки на оккупированную территорию Украины, Шевцов был замечен в камуфляже с буквой Z на рукаве, в то время как в уставе ЧХ требуют от участников организации сохранять нейтралитет.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил на Генассамблее ООН. Он рассказал, сколько детей депортировали оккупанты в Россию.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

None

"Под шумок войны" депутаты пытались декриминализировать сотни коррупционных дел

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз