Посівна на Херсонщині: чи будуть влітку херсонські кавуни

Українка вибирає кавун, літо 2022 року. Фото: Freepik

Через повномасштабну війну Росії в Україні та окупацію півдня торік країна опинилася без херсонських овочів та кавунів. Довелося експортувати з-за кордону, через що ціни на приміром 10-кілограмовий кавун доходили до 300-500 грн.

А чи буде цьогоріч Україна із херсонськими кавунами та овочами — читайте у Новини.LIVE далі.

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Отже, херсонським кавунам та овочам цьогоріч таки бути, проте цей урожай буде чисто символічний, — в ефірі телемарофону ще місяць тому сказав речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. За його словами, фермери Херсонської області збираються засіяти кавунами близько 2 тисяч гектарів. Загалом на Херсонщині планували засіяти 50 гектарів земель. Однак є проблема із замінуванням території і сапери змогли очистити лише 20 гектарів.

Розмінування полів. ФОТО: ДСНС

"Посівною кампанією на звільненій Херсонщині зайнялося близько 40 агропідприємств. Фермери збираються засіяти й баштан. Тому українці зможуть очікувати херсонські кавуни. Але їх буде небагато, символічно для нас, приблизно на 2 тисячах гектарів", — уточнив Олександр Толоконніков.

Кавуни будуть, але чисто символічно?

На думку радника голови Херсонської військової адміністрації Сергія Хланя, основна проблема невеликої площі засіяних кавунів у щільному замінуванні деокупованої Херсонщини, відсутності зрошувальних систем та насосних станцій. Останні, наприклад, були вщент зруйновані окупантами, сказав Хлань у коментарі Новини.LIVE.

Сергій Хлань. Фото: Новини.LIVE

"На правобережній частині Херсонщини розміновано трохи більше 10% територій. Це близько 70 тисяч гектарів. Більше 400 тисяч гектарів все ще заміновані. Там весняно-польові роботи так і не розпочинались, і вже не розпочнуться. Це раз. Друге, — для вирощування овочів потрібна зрошувальна система та насосні станції. На звільненій півночі Херсонщини Бериславська зрошувальна система є, але на жаль, окупанти зруйнували всі насосні станції", — розповідає він.

Однак, за його словами, є повідомлення, що один із фермерів засіяв кілька гектарів кавунів. Тобто кавуни будуть, але матимуть символічне значення. Про масове вирощування кавунів та овочів на Херсонщині — говорити зарано.

"Їх засіватимуть у невеликих господарствах і на невеликих площах. Кавуни будуть, але чисто символічно. Масштабне вирощування кавунів очікуємо вже після закінчення війни", — підсумував Хлань.

Сезон кавунів в Україні. Фото: Уніан

Херсонщину чекає дуже складна посівна кампанія

Михайло Яцюк, директор Інституту водних проблем та меліорації теж вважає, що посівна на деокупованому українському півдні цього року буде дуже складною. Окрім щільного замінування території, руйнування меліоративної інфраструктури, є ще актуальне питання із постійними обстрілами півдня. Формально правобережна частина деокупована, але досі перебуває під постійними обстрілами з боку армії РФ.

Обстріл Херсону 3 травня 2023 року. Фото: Reuters

"Наприклад, долітає до Снігурівки, де знаходиться канал та Інгулецька зрошувальна система. Є питання по робочій силі. Адже більша частина населення виїхала і незрозуміло, а чи є серед тих, хто залишився, кваліфіковані працівники. І взагалі, чим будуть сіяти, якщо врахувати руйнування техніки", — уточнює Яцюк.

Посівна кампанія-2023 в Україні: основні проблеми

За даними комітета аграрної та земельної політики Верховної Ради, найбільший виклик другого року повномасштабної війни для українських аграріїв — це заміновані поля.

Заміновані поля в Україні. Фото: Уніан

За попередніми прогнозами, посівні площі цьогоріч зменшаться на 7 млн га порівняно із довоєнним показником у 29 млн га. Мільйони гектарів земель в Україні не будуть засіяні цією весною через забрудненість вибухонебезпечними предметами.

Найбільш забрудненими є деокуповані території Херсонщини, Миколаївщини та Харківщини. Херсонські аграрії зможуть засіяти на звільнених територіях правого берега Дніпра близько 30% площі сільськогосподарських земель.