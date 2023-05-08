Посевная на Херсонщине: будут летом херсонские арбузы

Украинка выбирает арбуз летом 2022 года. Фото: Freepik

Из-за полномасштабной войны России в Украине и оккупации юга в прошлом году страна оказалась без херсонских овощей и арбузов. Пришлось экспортировать из-за границы, из-за чего цены на 10-килограммовый арбуз доходили до 300-500 грн.

А будет ли Украина с херсонскими арбузами и овощами в этом году — читайте в Новини.LIVE дальше.

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В Херсонской области засеяли арбузы: сколько гектаров

Итак, херсонским арбузам и овощам в этом году все-таки быть, однако этот урожай будет чисто символичен, — в эфире телемарофона еще месяц назад сказал представитель Херсонской ОВА Александр Толоконников. По его словам, фермеры Херсонской области собираются засеять арбузами около 2 тысяч гектаров. Всего на Херсонщине планировали засеять 50 гектаров земель. Однако есть проблема с заминированием территории и саперы смогли очистить всего 20 гектаров.

Разминирование полей. ФОТО: ГСЧС

"Посевной кампанией на освобожденной Херсонщине занялось около 40 агропредприятий. Фермеры собираются засеять и арбузы. Поэтому украинцы смогут ожидать их. Но их будет немного, символично для нас, примерно на 2 тысячах гектаров", — уточнил Александр Толокон.

Арбузы будут, но чисто символически?

По мнению советника главы Херсонской военной администрации Сергея Хланя, основная проблема небольшой площади засеянных арбузов в плотном заминировании деоккупированной Херсонщины, отсутствии оросительных систем и насосных станций. Последние, например, были полностью разрушены оккупантами, сказал Хлань в комментарии Новини.LIVE.

Сергей Хлань. Фото: Новини.LIVE

"На правобережной части Херсонщины разминировано чуть более 10% территорий. Это около 70 тысяч гектаров. Более 400 тысяч гектаров все еще заминированы. Там весенне-полевые работы так и не начинались, и уже не начнутся. Это раз. Второе, для выращивания овощей нужна оросительная система и насосные станции. На освободившемся севере Херсонщины Бериславская оросительная система есть, но, к сожалению, оккупанты разрушили все насосные станции", — рассказывает он.

Однако, по его словам, есть сообщения, что один из фермеров засеял несколько гектаров арбузов. То есть арбузы будут, но будут иметь символическое значение. О массовом выращивании арбузов и овощей в Херсонской области — говорить рано.

"Их будут засевать в небольших хозяйствах и на небольших площадях. Арбузы будут, но чисто символически. Масштабное выращивание ожидаем уже после окончания войны", — подытожил Хлань.

Сезон арбузов в Украине. Фото: УНИАН

Херсонщину ждет очень сложная посевная кампания

Михаил Яцюк, директор Института водных проблем и мелиорации, тоже считает, что посевная на деоккупированном украинском юге этого года будет очень сложной. Кроме плотного заминирования территории, разрушенной мелиоративной инфраструктуры есть еще актуальный вопрос с постоянными обстрелами юга. Формально правобережная часть деоккупирована, но все еще находится под постоянными обстрелами со стороны армии РФ.

Обстрел Херсона 3 мая 2023 года. Фото: Reuters

"Например, долетает до Снигиревки, где находится канал и Ингулецкая оросительная система. Есть вопросы по рабочей силе. Ведь большая часть населения выехала и непонятно, есть ли среди оставшихся квалифицированные работники. И вообще, чем будут сеять, если учесть разрушение техники", — уточняет Яцюк.

Посевная кампания-2023 в Украине: основные проблемы

По данным комитета аграрной и земельной политики Верховной Рады, наибольший вызов второго года полномасштабной войны для украинских аграриев – это заминированные поля.

Заминированные поля в Украине. Фото: УНИАН

По предварительным прогнозам, посевные площади в этом году снизятся на 7 млн га по сравнению с довоенным показателем в 29 млн га. Миллионы гектаров земель в Украине не будут засеяны этой весной из-за загрязненности взрывоопасными предметами.

Наиболее загрязнены деоккупированные территории Херсонщины, Николаевщины и Харьковщины. Херсонские аграрии могут засеять на освобожденных территориях правого берега Днепра около 30% площади сельскохозяйственных земель.