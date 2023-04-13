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Чи чекають в Криму на Україну: історія кримчанки, яка вперше в житті виїхала з півострова

13 квітня 2023 06:40
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Крим - це Україна: історія кримчанки з Севастополя
Кримчани спостерігають за пожежею на Кримському мосту. Фото: REUTERS
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Потяг на Київ курсував вночі, тому більшість пасажирів одразу застеляли полиці й готувалися до сну. В одному купе з журналістами Новини.LIVE опинилася дівчина, яка довго дивилася у вікно, намагаючись в темноті розгледіти Україну. Вона все бачила вперше, бо до цього ніколи не покидала рідне місто Севастополь. 

Спеціально для Новини.LIVE дівчина погодилася дати ексклюзивне інтерв’ю. 

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Про те, що вона їде з Криму, дівчина розповіла одразу під час знайомства. А дізнавшись, що з нею в купе журналісти, на інтерв’ю не погоджувалася, боялася. Та домовившись про те, що ми не будемо показувати обличчя, Вікторія (ім'я змінене) почала говорити. 

Їй 21, і вона з Севастополя. З рідного міста, відповідно і з Криму також, не виїжджала ніколи. У 2014 році, коли півострів окупувала Росія, їй було 12.  

— Що пам'ятаєте про окупацію Криму? 

— В той час у нас були канікули у школі. Я так розумію, що у школах і проходили "вибори". Я просто сиділа вдома. Воно саме якось прийшло, ніхто не питав мене. 

Про себе їй розповісти немає чого або ж боїться. З особистого поділилася тим, що її батьки розлучилися і у родини проблеми з грошима. Багато часу дівчина проводила в Інтернеті. В забороненій соцмережі у тринадцятирічному віці Вікторія познайомилася з хлопцем з Києва. Тісно спілкуватися вони почали під час пандемії. Закохалася.

— Я часто розповідала йому про проблеми в школі, а він підтримував. 

— Які були проблеми у школі? 

— Різні. Важко було бути чесною і казати, що ти не просив росію приходити. У школі стало багато росії — прапор, фотка путіна. 

портрет путіна в школі
Портрет путіна в школі. Фото: Рос ЗМІ

— Чи говорили ви з однокласниками про Україну? 

— Ні. Я так розумію в мене радикальна позиція, всі інші пливуть за течією. У всіх свої причини — хтось боїться, а хтось дійсно любить Росію. 

Під час розмови у дівчини пітніли руки, червоніло обличчя. Були всі ознаки того, що вона переживає і боїться. Але в неї була підтримка. В потязі за руку її тримав той самий хлопець з Інтернету, до якого вона приїхала. 

— Я не могла раніше виїхати. Батьки не хотіли, а я одна не могла. А потім не вистачало грошей, і я навіть не знала, що можу виїхати. Тільки у 2021 році дізналася, що є така програма для вступу Крим-Україна, почала готуватися, але потім вже почалася повномасштабна війна. Я зрозуміла, що немає чого чекати і треба їхати, щойно буде змога. 

— Де взяли гроші? 

— Працювала продавчинею за 30 тисяч рублів (13 467 грн) на місяць. 

— А що можна на ці гроші собі в Криму дозволити? 

— Люди кажуть, що ціни, як в Москві. Тобто високі. Але я все відкладала.

рублі
Зарплата продавця в Криму - 30 тисяч рублів. Фото: УНІАН

Дівчина їхала потягом Севастополь — Москва, потім пересіла на потяг Москва — Брест, далі на таксі до кордону, перейшла його пішки і знову на таксі. А потім потяг на Київ. 

Саме в ньому ми провели з нею інтерв’ю. І дівчина відповіла на головне питання. 

— Крим чий? 

— Український. 

Повномасштабна війна: зміни в Криму 

— Що змінилося в Криму, коли почалася повномасштабна війна? 

— Якщо раніше було так собі говорити про те, що ти любиш Україну, тепер в жодному разі не можна. Навіть натякати. 

— Як відбувається покарання за проукраїнську позицію? 

— Мене не карали. Доки я була в Криму, то намагалася берегти свою попу. 

Крим
Дитячий флешмоб в Криму до річниці анексіі. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

— Як зараз виглядає Крим? 

— Всюди зетки, воєєна реклама, символіка.  Але є гасла "Слава Україні!". Звісно, при мені їх ніхто не малював, все це робиться таємно, бо люди бояться. Але багато хто чекає на повернення України. Малюють щосьна підтримку України або ж залишають щось пов'язане з Україною. Наприклад, в магазинах є таблички українською мовою "Ведеться відеонагляд", їх не знімають.

– Як вам вдалося залишитися проукраїнською? І від чого це залежить, коли перебуваєш в "російському" Криму? 

— Мої колеги на роботі, в яких чоловіки воюють на СВО, — проросійські. Було важко з ними, бо вони казали мені нікуди не їхати. Але Україна — це мій початок. Я не пам'ятаю нічого поганого, пов'язаного з Україною. Це моя Батьківщина. Я не бачила нічого поганого, про що говорить Росія. 

— А що говорить Росія? Що ми їмо дітей? 

– Наприклад. Про те, що в Україні ніби забороняють розмовляти російською. 

— Для вас мова має значення? 

— Має. Дійсно має. Але треба підтримувати тих, хто переходить на українську, бо це важко, якщо ти живеш у російськомовному суспільстві. 

— Ви коли перейшли на українську? 

— Вчора (день перетину кордону).

— Чи чекають в Криму на Україну? 

— Скільки років минуло, багато українців виїхали, а багато росіян приїхали. Так що, думаю, більшість ні, але це не кримчани, не українці, це русня. Ті, хто народився ніби в "російському Криму", їх годують російською пропагандою і вони вважають себе росіянами. Вони мало що знають про Україну. І зараз взагалі важко достукатися до українських новин. 

Крим
Проросійські білборди в Криму, березень 2023 року. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

— Чи допомагають в Криму російській армії? 

— Так, допомагають. Гроші збирають, але не дуже успішно, А от дітей відправляють робити окопні свічки, печиво пекти. На жаль, багато школярів у цьому беруть участь, це жахливо. 

— Що найгірше у житті з Росією?

— Вся росія. Окрім, мабуть, людей, які можуть думати. Які розуміють, що війна — це не визволення, це погано і  це жах. 

— Як ви думаєте, чи існують хороші росіяни? 

— Важко сказати.

— Чи боїтеся ви Росію? 

— З однієї сторони, так, а з іншої, я розумію, що вона неминуче програє. 

— Як реагували на перші вибухи в  Криму, що відчували? 

— Вааау. 

— Чому така реакція? 

— Це щось дивне, це перший крок до повернення додому. 

Пожежа на Кримському мосту
Кримчани дивляться на вибух на Кримському мосту, 8 жовтня 2022 року. Фото: REUTERS

 — Якою ви бачите деокупацію півострова? 

— Я боюся, що це буде дуже жорстоко, бо росія дуже міцно в нього вчепилася і не хоче його віддавати. Що б не робили українці, ракети та їх уламки не питають, де їм падати. Як би українці дуже точно не цілилися по українських складах, росіяни збиватимуть ракети і вони будуть падати. А в мене в Криму найближчі родичі. Я боюся, що все буде жорстоко. А хотілося б, щоб Путін здох і все вирішилося більш мирно та дипломатично. 

— Ви думаєте, смерть путіна може завершити війну? 

— Насправді ні, бо не він один цим керує. Але я думаю, що Крим скоро деокупують. Але це гостра тема, тому в Криму про таке зазвичай не говорять. 

Крим — Київ: плани

— Ви вже повідомили родині в Криму, що доїхали? 

— Так. Вони дуже бояться за моє життя, за мою волю. 

— Через російські ракети чи страх, що з вами тут українці щось зроблять? 

— Через все одразу. Боялися, що мене могли не пропустити, що могли вбити, згвалтувати, бо я їду одна. 

— Як думаєте, яка атмосфера в Києві? 

— Я так розумію, українці дуже один одного підтримують. І в цей час зрозуміло, хто свій, а хто чужий. І якщо свій, то цілком, а якщо чужий, то теж цілком. 

— Що ви любите в Україні? 

— Те, що можна бути собою і не треба бути пафосним, как в Маасквє. Не соромно бути селянином, наприклад. І українці справжні, щирі. 

— Чи боїтеся ви почути повітряну тривогу? 

(Не відповідає, а киває головою "так") 

— Які плани на найближчі дні? 

— Почати робити адекватні документи. Отримати паспорт громадянина України, бо в мене є лише свідоцтво про народження. Я хочу бути повноцінною громадянкою, а не з ізюминкою. Купити сімку треба. А ще познайомитися з родиною хлопця. 

— Що везете в чемодані? 

— Дуже багато сувенірів — магніти, значки, аромамасла, чурчхелу.

— Ви під час розмови дуже стримано і скромно поводитеся. Через страх чи характер такий? 

— І те, і те. Час такий, що боюся сказати щось зайве. Навіть якщо в Україні з цим вільніше, я довго росла в середовищі, де не можна бути повністю відвертою. 

— Чи хотіли б ви поговорити з психологом? 

— Я думаю зараз усім українцям це треба, на жаль. 

— Що б ви йому сказали? 

— Я відчуваю провину за те, що стільки часу була в умовній безпеці, а інші українці ні. Ті ж люди в Маріуполі. Я відчуваю якусь відповідальність за те, що Крим ще не повернувся. Я думаю, з цим треба боротися, щоб далі жити щасливо і повноцінно. 

 

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