Крым это Украина: история крымчанки из Севастополя

Крымчане наблюдают за пожаром на Крымском мосту. Фото: REUTERS

Поезд на Киев курсировал ночью, поэтому большинство пассажиров сразу застилали полки и готовились ко сну. В одном купе с журналистами Новини.LIVE оказалась девушка, долго смотрящая в окно, пытаясь в темноте разглядеть Украину. Она все видела впервые, потому что до этого никогда не покидала родной город Севастополь.

Специально для Новини.LIVE девушка согласилась дать эксклюзивное интервью.

Читайте также:

Крым — это Украина

О том, что она уезжает из Крыма, девушка рассказала сразу во время знакомства. А узнав, что с ней в купе журналисты, на интервью не соглашалась, боялась. Но, договорившись о том, что мы не будем показывать лицо, Виктория (имя изменено) начала говорить.

Ей 21, и она из Севастополя. Из родного города, соответственно и из Крыма тоже, не выезжала никогда. В 2014 году, когда остров оккупировала россия, ей было 12.

— Что помните об оккупации Крыма?

— В то время у нас были каникулы в школе. Я так понимаю, что в школах и проходили "выборы". Я просто сидела дома. Оно как-то само пришло, никто не спрашивал меня.

О себе ей рассказать нечего или боится. Из личного поделилась тем, что родители расстались и у семьи проблемы с деньгами. Много времени она проводила в Интернете. В запрещенной соцсети в тринадцатилетнем возрасте Виктория познакомилась с парнем из Киева. Тесно общаться они начали во время пандемии. Влюбилась.

— Я часто рассказывала ему о проблемах в школе, а он поддерживал.

— Какие были проблемы в школе?

— Разные. Трудно было быть честным и говорить, что ты не просил Россию приходить. В школе стало много России — флаг, фотка Путина.

Портрет Путина в школе. Фото: Рос СМИ

— Говорили ли вы с одноклассниками об Украине?

— Нет. Я так понимаю, у меня самая радикальная позиция, все остальные плывут по течению. У всех свои причины — кто боится, а кто действительно любит Россию.

Во время разговора у девушки потели руки, краснело лицо. Имелись все признаки того, что она переживает и боится. Но у нее была поддержка. В поезде за руку ее держал тот самый парень из Интернета, к которому она приехала.

— Я не могла раньше уехать. Родители не хотели, а я одна не могла. А потом не хватало денег, и я даже не знала, что я могу уехать. Только в 2021 году узнала, что есть такая программа для поступления Крым-Украина, начала готовиться, но уже началась полномасштабная война. Я поняла, что нечего ждать и нужно ехать, как только будет возможность.

— Где взяли деньги?

— Работала продавщицей за 30 тысяч рублей (13 467 грн) в месяц.

— А что можно на эти деньги позволить себе в Крыму?

— Люди говорят, что цены, как в Москве. То есть высокие. Но я все откладывала.

Зарплата продавца в Крыму - 30 тысяч рублей. Фото: УНИАН

Девушка ехала поездом Севастополь — Москва, затем пересела на поезд Москва — Брест, дальше на такси к границе, перешла ее пешком и снова на такси. Потом поезд в Киев.

Именно в нем мы провели с ней интервью. И девушка ответила на главный вопрос.

— Крым чей?

— Украинский.

Полномасштабная война: перемены в Крыму

— Что изменилось в Крыму, когда началась полномасштабная война?

— Если раньше было так себе говорить о том, что ты любишь Украину, теперь ни в коем случае нельзя. Даже намекать.

— Как происходит наказание за проукраинскую позицию?

— Меня не наказывали. Пока я была в Крыму, то старалась беречь свою попу.

Детский флешмоб в Крыму к годовщине аннексии. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

— Как сейчас выглядит Крым?

— Повсюду зетки, военная реклама, символика. Но есть лозунги "Слава Украине!". Конечно, при мне их никто не рисовал, все это делается тайно, потому что люди боятся. Но многие ожидают возвращения Украины. Рисуют что-то в поддержку Украины или оставляют что-то, связанное с Украиной. Например, в магазинах есть таблички на украинском языке "Ведеться відеонагляд", их не снимают.

– Как вам удалось остаться проукраинской? И от чего это зависит, когда находишься в "русском" Крыму?

— Мои коллеги на работе, у которых мужья воюют на СВО, — пророссийские. Было тяжело с ними, потому что они говорили мне никуда не ехать. Но Украина — это мое начало. Я не помню ничего плохого, связанного с Украиной. Это моя родина. Я не видела ничего плохого, о чем говорит Россия.

— А что говорит Россия? Что мы едим детей?

— К примеру. О том, что в Украине якобы запрещают говорить по-русски.

– Для вас язык имеет значение?

— Имеет. Действительно. Но нужно поддерживать тех, кто переходит на украинский, потому что это тяжело, если ты живешь в русскоязычном обществе.

— Вы когда перешли на украинский?

— Вчера (день пересечения границы).

— Ждут ли в Крыму Украину?

— Сколько лет прошло, многие украинцы уехали, а многие россияне приехали. Так что, я думаю, большинство нет, но это не крымчане, не украинцы, это росня. Родившиеся в "русском Крыму", их кормят российской пропагандой и они считают себя русскими. Они мало что знают об Украине. И сейчас вообще тяжело достучаться до украинских новостей.

Пророссийские билборды в Крыму, март 2023 года. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

— Помогают ли в Крыму русской армии?

— Да, помогают. Деньги собирают, но не очень успешно, А вот детей отправляют делать окопные свечи, печенье печь. К сожалению, многие школьники в этом участвуют, это ужасно.

— Что хуже всего в жизни с Россией?

— Вся Россия. Кроме людей, которые могут думать. Которые понимают, что война — это не освобождение, это плохо и это ужас.

— Как вы думаете, есть ли хорошие русские?

— Трудно сказать.

— Боитесь ли вы россию?

— С одной стороны, да, а с другой, я понимаю, что она неизбежно проигрывает.

— Как реагировали на первые взрывы в Крыму?

— Вааау.

— Почему такая реакция?

— Это что-то странное, это первый шаг к возвращению домой.

Крымчане смотрят на пожар на Крымском мосту, 8 октября 2022 года. Фото: REUTERS

— Как вы видите деоккупацию полуострова?

— Я боюсь, что это будет очень жестоко, потому что Россия очень крепко в него вцепилась и не хочет его отдавать. Что бы ни делали украинцы, ракеты и их обломки не спрашивают, где им падать. Как бы украинцы очень точно не целились по складам, россияне будут сбивать ракеты и падать. А у меня в Крыму самые близкие родственники. Я боюсь, что все будет жестоко. А хотелось бы, чтобы путин сдох и все решилось более мирно и дипломатично.

— Вы думаете, смерть путина может завершить войну?

— На самом деле нет, потому что не он один этим управляет. Но я думаю, что Крым скоро деоккупируют. Но это острая тема, поэтому в Крыму об этом обычно не говорят.

Крым — Киев: планы

— Вы уже сообщили семье в Крыму, что доехали?

— Да. Они очень боятся за мою жизнь, за мою свободу.

— Из-за российских ракет или страха, что с вами здесь украинцы что-то сделают?

— Из-за всего сразу. Боялись, что меня могли не пропустить, что могли убить, изнасиловать, потому что я уезжаю одна.

— Как вы думаете, какая атмосфера в Киеве?

— Я так понимаю, что украинцы очень друг друга поддерживают. И в это время понятно, кто свой, а кто чужой. И если свой, то целиком, а если чужой, то тоже целиком.

— Что вы любите в Украине?

— То, что можно быть собой и не нужно быть пафосным, как в Мааскве. Не стыдно быть крестьянином, например. И украинцы настоящие, искренние.

— Боитесь ли вы услышать воздушную тревогу?

— (Не отвечает, а кивает головой "да")

— Какие планы на ближайшие дни?

— Начать делать адекватные документы. Получить паспорт гражданина Украины, потому что у меня есть только свидетельство о рождении. Я хочу быть полноценной гражданкой, а не с изюминкой. Купить симку нужно. А еще познакомиться с семьей парня.

— Что везете в чемодане?

— Очень много сувениров — магниты, значки, аромамасла, чурчхела.

— Вы во время разговора себя очень сдержанно и скромно ведете. Из-за страха или характер такой?

— И то, и другое. Время такое, что боюсь сказать что-нибудь лишнее. Даже если в Украине с этим свободнее, я долго росла в среде, где нельзя быть полностью откровенной.

— Хотели бы вы поговорить с психологом?

— Я думаю, сейчас всем украинцам это нужно, к сожалению.

— Что бы вы ему сказали?

— Я чувствую вину за то, что я столько времени была в условной безопасности, а другие украинцы — нет. Те же люди в Мариуполе. Я чувствую какую-то ответственность за то, что Крым еще не вернулся. Я думаю, с этим нужно бороться, чтобы жить дальше счастливо и полноценно.