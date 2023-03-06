Прогноз погоди 8 березня від народного синоптика

Чи чекати тепла на 8 березня: народна синоптикиня здивувала прогнозом
В Україну поступово повертається весняне тепло, яке навіть "затримається" на 8 березня. Однак, за прогнозами народної синоптикині, ховати у шафи теплі речі ще дуже рано.
Про це вона написала у своєму блозі.
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Якою буде погода завтра
Наталка Діденко стверджує, що 7 березня в більшості областей України подекуди можливий сніг чи дощ, залежно від температури повітря.
Найближчої ночі очікується 0...-5 градусів, на півдні — близько нуля.
"А впродовж дня вівторка стовпчики термометрів піднімуться в Україні до +3...+8 градусів, у південній частині, на Донеччині та в окремих районах Дніпропетровщини до +7...+10 градусів, в Криму до +9...+13 градусів", — пише Діденко.
У столиці 7 березня погода буде вологою, можливий періодично мокрий сніг або дощ. Вночі температура повітря становитиме -1-3 градуси, проте вдень повітря прогріється до +4...+6 градусів.
Чи буде тепло 8 березня в Україні
Водночас народна синоптикиня заявила, що 8 березня в Україну прийде потепління. Втім, прощатися з теплим одягом ще дуже рано.
"Буде дуже тепло, +9...+12 градусів, у центральній частині, на півдні та на південному сході +10...+16 градусів! Але дуже вітряно!" — попередила Діденко.
Нагадаємо, швидкість кліматичних змін прискорюється, а погода зараз стала більш екстремальною. Та попри загрози, які несуть глобальні зміни клімату, зараз метеорологи мають більше можливостей спрогнозувати стихійні лиха та попередити про них.