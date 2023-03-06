Прогноз погоды 8 марта от народного синоптика

Когда в Украине потеплеет

В Украину постепенно возвращается весеннее тепло, даже "задержится" на 8 марта. Однако, по прогнозам народной синоптикини, прятать в шкафы теплые вещи еще очень рано.

Об этом она написала в своем блоге.

Какая будет погода завтра

Наталья Диденко утверждает, что 7 марта в большинстве областях Украины местами возможен снег или дождь, в зависимости от температуры воздуха.

В ближайшую ночь ожидается 0...-5 градусов, на юге — около нуля.

"А в течение дня вторника столбики термометров поднимутся в Украине до +3...+8 градусов, в южной части, Донецкой области и в отдельных районах Днепропетровщины до +7...+10 градусов, в Крыму до +9...+13 градусов", — пишет Диденко.

В столице 7 марта погода будет влажной, возможен периодически мокрый снег или дождь. Ночью температура воздуха будет составлять -1...-3 градуса, однако днем воздух прогреется до +4...+6 градусов.

Будет ли тепло 8 марта в Украине

В то же время народная синоптикиня заявила, что 8 марта в Украину придет потепление. Впрочем, прощаться с теплой одеждой еще очень рано.

"Будет очень тепло, +9...+12 градусов, в центральной части, на юге и на юго-востоке +10...+16 градусов! Но очень ветрено!" — предупредила Диденко.

Напомним, скорость климатических изменений ускоряется, а погода сейчас стала более экстремальной. Но, несмотря на угрозы, которые несут глобальные изменения климата, сейчас метеорологи имеют больше возможностей спрогнозировать стихийные бедствия и предупредить о них.