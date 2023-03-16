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Чи готові біженці повернутися з Польщі до України: результати опитування

16 березня 2023 12:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Українські біженці
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Згідно з опитуванням, проведеним міграційною платформою EWL спільно з Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету, плани українських біженців у Польщі змінюються після року війни. Менше людей хочуть залишитися на постійне проживання в Польщі, але більше за тих, хто поки не готовий повернутися до України в найближчі кілька років.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на міграційну платформу EWL.

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Результати опитування

Приблизно половина біженців з України, або 45%, планують залишитись у Польщі на більш тривалий період. Рік тому таких було 31%. З іншого боку, лише 6% опитаних зараз хочуть залишитись у Польщі на постійне проживання, тоді як у березні 2022 року було 7%.

Близько третини, або 32% українських біженців у Польщі хочуть якнайшвидше повернутися до України, тоді як 16% не визначилися зі своїми планами. Решта біженців має намір чекати, щоб переконатися у безпеці повернення в Україну.

Більшість біженців (84%) знайшли роботу, влаштували своїх дітей у сади та школи, відкрили свій бізнес та здобувають освіту в Польщі. Дехто створив сім'ю, а деяким нікуди їхати через зруйновані будинки.

За словами директора департаменту міжнародної рекрутації EWL Марцина Колодзейчика, перед біженцями стоїть вибір — повернутися до України чи продовжувати життя у Польщі.

Загальна статистика

За даними опитування, більшість біженців з України (83%) перебувають у Польщі вже понад півроку. Більше половини респондентів (51%) прибули у перші три місяці після початку війни. Третина біженців прибула з травня до липня минулого року. Наприкінці 2022 – на початку 2023 року, після посилення атак на критичну інфраструктуру та цивільні об'єкти України, вирішили приїхати до Польщі лише 5% людей.

Нагадаємо, що у Польщі з 1 березня запрацювали нові правила перебування для громадян України. Умови посилилися.

Також ми писали, що українці у Польщі у 2022 році активно відкривали нові компанії та ставали підприємцями. Їхня частка становить 45% нового іноземного бізнесу в країні.

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