Готовы ли беженцы вернуться из Польши в Украину: результаты опроса

Украинские беженцы

Согласно опросу, проведенному миграционной платформой EWL совместно с Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета, планы украинских беженцев в Польше меняются после года войны. Меньше людей хотят остаться на постоянное проживание в Польше, но больше тех, кто пока не готов вернуться в Украину в ближайшие несколько лет.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на миграционную платформу EWL.

Результаты опроса

Примерно половина беженцев из Украины, или 45%, планируют остаться в Польше на более длительный период. Год назад таких было 31%. С другой стороны, только 6% опрошенных сейчас хотят остаться в Польше на постоянное проживание, в то время как в марте 2022 года было 7%.

Около трети, или 32%, украинских беженцев в Польше хотят как можно скорее вернуться в Украину, в то время как 16% не определились со своими планами. Остальные беженцы намерены ждать, чтобы убедиться в безопасности возвращения в Украину.

Большинство беженцев (84%) нашли работу, устроили своих детей в сады и школы, открыли свой бизнес и получают образование в Польше. Некоторые создали семью, а некоторым некуда ехать из-за разрушенных домов.

По словам директора департамента международной рекрутации EWL Марцина Колодзейчика, перед беженцами стоит выбор — вернуться в Украину или продолжать жизнь в Польше.

Общая статистика

Согласно данным опроса, большинство беженцев из Украины (83%) находятся в Польше уже более полугода. Более половины респондентов (51%) прибыли в первые три месяца после начала войны. Треть беженцев прибыли с мая по июль прошлого года. В конце 2022 – начале 2023 года, после усиления атак на критическую инфраструктуру и гражданские объекты Украины, решили приехать в Польшу только 5% человек.

Напомним, что в Польше с 1 марта заработали новые правила пребывания для граждан Украины. Условия ужесточились.

Также мы писали, что украинцы в Польше в 2022 году активно открывали новые компании и становились предпринимателями. Их доля составляет 45% нового иностранного бизнеса в стране.