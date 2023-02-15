Від призову звільняють з гіпертонічною хворобою ІІІ ступеня

Хворих на гіпертонію ІІІ ступеня звільняють від призову

Згідно із чинним законодавством, в Україні дозволено мобілізувати людей з гіпертонічною хворобою І та ІІ ступеня. Такі хворі вважаються обмежено придатними у воєнний час.

Про це йдеться у Положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України.

Гіпертонія як підстава для зняття з обліку

Згідно із відповідною статтею Положення, експертиза може визнати непридатним до військової служби і зняти з військового обліку осіб із певними гіпертонічними хворобами.

Так, військовозобов’язаний може бути визнаний непридатним для мобілізація, якщо у нього діагностована:

хвороби, що характеризуються підвищеним кров’яним тиском I10-I15 (гіпертонічна хвороба, вторинна гіпертензія),

гіпертонічна хвороба III стадії,

злоякісна (швидкопрогресуюча) форма гіпертонічної хвороби,

симптоматичні артеріальні гіпертензії з підвищенням артеріального тиску до 3 ступені,

поєднання симптоматичної артеріальної гіпертензії будь-якого ступеня з асоційованими клінічними станами,

стан після тромбоемболії легеневої артерії або легеневої гіпертензії внаслідок хронічних тромботичних або емболічних захворювань,

легенева гіпертензія, асоційована з ураженням лівих відділів серця, з ознаками правошлуночкової декомпенсації,

легенева гіпертензія, асоційована з патологією дихальної системи та/або гіпоксемією, з ознаками правошлуночкової декомпенсації,

легенева артеріальна гіпертензія (включаючи ідіопатичну) зі ступенями важкості III-IV ФК. При легеневій артеріальній гіпертензії експертне рішення приймається відповідно до основного захворювання.

Яка стадія гіпертонії звільняє від призову

Чинне законодавство зазначає, що призивати на військову службу заборонено людей, які страждають на гіпертонічну хворобу ІІІ стадії.

Хворих на гіпертонічну хворобу І та ІІ стадій можуть призвати до армії, оскільки такі люди визнаються обмежено придатними до військової служби у воєнний час.

Нагадаємо, що в Україні продовжує діяти воєнний стан та загальна мобілізація, через що виїзд із країни заборонено чоловікам віком від 18 до 60 років.

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