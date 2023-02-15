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Могут ли мобилизовать больных гипертонией: что говорит закон

15 февраля 2023 13:44
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
От призыва освобождают с гипертонической болезнью ІІІ степени
Больных гипертонией ІІІ степени освобождают от призыва
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Согласно действующему законодательству, в Украине разрешено мобилизовать людей с гипертонической болезнью I и II степени. Такие больные считаются ограниченно пригодными в военное время.

Об этом говорится в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины.

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Гипертония как основание для снятия с учета

Согласно соответствующей статье Положения, экспертиза может признать непригодной к военной службе и снять с военного учета лиц с определенными гипертоническими болезнями.

Так, военнообязанный может быть признан непригодным для мобилизации, если у него диагностирована:

  • болезнь, характеризующиеся повышенным кровяным давлением I10-I15 (гипертоническая болезнь, вторичная гипертензия),
  • гипертоническая болезнь III стадии,
  • злокачественная (быстропрогрессирующая) форма гипертонической болезни,
  • симптоматические артериальные гипертензии с повышением АД до 3 степени,
  • сочетание симптоматической артериальной гипертензии любой степени с ассоциированными клиническими состояниями,
  • состояние после тромбоэмболии легочной артерии или легочной гипертензии вследствие хронических тромботических или эмболических заболеваний,
  • легочная гипертензия, ассоциированная с поражением левых отделов сердца, с признаками правожелудочковой декомпенсации,
  • легочная гипертензия, ассоциированная с патологией дыхательной системы и/или гипоксемией, с признаками правожелудочковой декомпенсации,
  • Легочная артериальная гипертензия (включая идиопатическую) со степенями тяжести III-IV ФК. При легочной артериальной гипертензии экспертное решение принимается в соответствии с основным заболеванием.

Какая стадия гипертонии освобождает от призыва

Действующее законодательство отмечает, что призывать на военную службу запрещено людей, страдающих гипертонической болезнью III стадии.

Больных гипертонической болезнью I и II стадий могут призвать в армию, поскольку такие люди признаются ограниченно пригодными к военной службе в военное время.

Напомним, что в Украине продолжает действовать военное положение и всеобщая мобилизация, из-за чего выезд из страны запрещен мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.

Фото: Pixabay

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