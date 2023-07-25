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Чи планують українські біженці у Польщі повертатися додому: опитування

25 липня 2023 20:05
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Чи планують українські біженці у Польщі повертатися додому: опитування
Українські біженці у Польщі. Фото: sadeczanin.info
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Більшість українців, які виїхали до Польщі у пошуках притулку, планують повернутися додому. А 17% опитаних українців висловили бажання повернутися на батьківщину уже найближчим часом. 

Такі дані опублікувало Управління Верховного комісара ООН у справах біженців за результатами проведеного нещодавно соціологічного дослідження. 

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Що показало опитування 

Як свідчать оприлюднені дані, 71% наших співвітчизників, які наразі перебувають у Польщі, планують повернутися на батьківщину в майбутньому. 

Також зазначається, що 17% респондентів мають намір зробити це протягом найближчих трьох місяців.

Результати опитування серед українських біженців у Польщі. Фото: unhcr.org
Результати опитування серед українських біженців у Польщі. Фото: unhcr.org

Фактори, які визначають бажання повернутися додому

Серед ключових факторів, які впливають на бажання повернутися в Україну, 93% опитаних вказали безпеку. Ще 31% опитаних вказали, що хочуть возз’єднатися з родиною. 

Водночас 66% опитаних планують повернутися до своєї країни й жити у власному культурному середовищі.

Хто брав участь у опитуванні 

У дослідженні брали участь переважно жінки. Майже половина з них приїхали до Польщі з дітьми або родичами похилого віку. На момент опитування 81% респондентів мали статус тимчасового захисту.

Нагадаємо, деякі українські біженці у Польщі можуть втратити статус тимчасового захисту. Внаслідок цього вони втрачають щомісячні виплати на дітей у розмірі 500 злотих та інші пільги. Біженцям з України варто знати, що робити у таких випадках.

Також раніше повідомлялося, що український державний бюджет збідніє на 113 млрд доларів у випадку неповернення громадян, які виїхали за кордон через війну. Йдеться про суму недоотриманого ВВП за десять років.

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