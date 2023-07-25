Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Планируют ли украинские беженцы в Польше возвращаться домой: опрос arrow

Планируют ли украинские беженцы в Польше возвращаться домой: опрос

25 июля 2023 20:05
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Планируют ли украинские беженцы в Польше возвращаться домой: опрос
Украинские беженцы в Польше. Фото: sadeczanin.info
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Большинство украинцев, выехавших в Польшу в поисках убежища, планируют вернуться домой. А 17% опрошенных украинцев выразили желание вернуться на родину в ближайшее время.

Такие данные опубликовало Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев по результатам проведённого недавно социологического исследования.

Читайте также:

Что показал опрос

Как свидетельствуют обнародованные данные, 71% находящихся в Польше наших соотечественников планируют вернуться на родину в будущем.

Также отмечается, что 17% респондентов намерены сделать это в ближайшие три месяца.

Результаты опроса украинских беженцев в Польше. Фото: unhcr.org
Результаты опроса украинских беженцев в Польше. Фото: unhcr.org

Факторы, определяющие желание вернуться домой

Среди ключевых факторов, влияющих на желание вернуться в Украину, 93% опрошенных указали на безопасность. Еще 31% опрошенных указали, что хотят воссоединиться с семьей.

В то же время 66% опрошенных планируют вернуться в свою страну и жить в собственной культурной среде.

Кто участвовал в опросе

В исследовании участвовали преимущественно женщины. Почти половина из них приехали в Польшу с детьми или родственниками преклонных лет. К моменту опроса 81% респондентов имели статус временной защиты.

Напомним, некоторые украинские беженцы в Польше могут лишиться статуса временной защиты. В результате они теряют ежемесячные выплаты на детей в размере 500 злотых и другие льготы. Беженцам из Украины следует знать, что делать в таких случаях.

Также ранее сообщалось, что украинский государственный бюджет обеднеет на 113 млрд долларов в случае невозврата граждан, выехавших за границу из-за войны. Речь идет о сумме недополученного ВВП за десять лет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

Спецпроект "Герои в тылу": как Борис Тодуров спасал сердца под светом фонаря

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз