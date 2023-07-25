Планируют ли украинские беженцы в Польше возвращаться домой: опрос

Украинские беженцы в Польше. Фото: sadeczanin.info

Большинство украинцев, выехавших в Польшу в поисках убежища, планируют вернуться домой. А 17% опрошенных украинцев выразили желание вернуться на родину в ближайшее время.

Такие данные опубликовало Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев по результатам проведённого недавно социологического исследования.

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Что показал опрос

Как свидетельствуют обнародованные данные, 71% находящихся в Польше наших соотечественников планируют вернуться на родину в будущем.

Также отмечается, что 17% респондентов намерены сделать это в ближайшие три месяца.

Результаты опроса украинских беженцев в Польше. Фото: unhcr.org

Факторы, определяющие желание вернуться домой

Среди ключевых факторов, влияющих на желание вернуться в Украину, 93% опрошенных указали на безопасность. Еще 31% опрошенных указали, что хотят воссоединиться с семьей.

В то же время 66% опрошенных планируют вернуться в свою страну и жить в собственной культурной среде.

Кто участвовал в опросе

В исследовании участвовали преимущественно женщины. Почти половина из них приехали в Польшу с детьми или родственниками преклонных лет. К моменту опроса 81% респондентов имели статус временной защиты.

Напомним, некоторые украинские беженцы в Польше могут лишиться статуса временной защиты. В результате они теряют ежемесячные выплаты на детей в размере 500 злотых и другие льготы. Беженцам из Украины следует знать, что делать в таких случаях.

Также ранее сообщалось, что украинский государственный бюджет обеднеет на 113 млрд долларов в случае невозврата граждан, выехавших за границу из-за войны. Речь идет о сумме недополученного ВВП за десять лет.