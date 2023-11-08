Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Чи скасують в університетах заочну форму навчання — відповідь нардепа arrow

Чи скасують в університетах заочну форму навчання — відповідь нардепа

8 листопада 2023 17:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Чи скасують в університетах заочну форму навчання — відповідь нардепа
Студенти на парах. Фото: izhlife
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Народний депутат від партії "Слуга народу" та голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що скасування заочної та вечірньої форми навчання для ступенів бакалавра та магістра у 2024 році не відбудеться. Варіанти навчання заочно та у вечірній час залишаться доступними.

Про це Бабак повідомив в інтерв'ю "Українські новини".

Читайте також:

Заочна форма навчання в університетах

"Варіанти навчання заочно та у вечірній час залишаться доступними, оскільки відповідні пункти були виключені з розгляду за рішенням комітету", — прокоментував Бабак можливе вилучення цих форм освіти з нового законодавства.

За його словами, нещодавно схвалений законопроєкт припиняє лише прийом студентів на програми молодшого бакалавра.

Нардеп зазначив, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 10092, який вносить зміни до низки законодавчих актів України щодо державної підсумкової атестації та правил прийому до ЗВО у 2024 році.

Законопроєкт отримав підтримку 285 депутатів, що значно перевищує мінімально необхідну кількість 226 голосів.

До того, як комітет ухвалив своє рішення, про яке згадав Бабак, у документі містилося положення про скасовування заочної форми освіти для майбутніх бакалаврів і магістрів, які вступають до університетів у 2024 році.

Нагадаємо, що кількість викладачів в українських закладах вищої освіти значно перевищує потреби системи. Кількість вступників до ЗВО за останні 15 років суттєво скоротилася.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн - 80x80

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Актуальне по темі