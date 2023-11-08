Чи скасують в університетах заочну форму навчання — відповідь нардепа

Студенти на парах. Фото: izhlife

Народний депутат від партії "Слуга народу" та голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що скасування заочної та вечірньої форми навчання для ступенів бакалавра та магістра у 2024 році не відбудеться. Варіанти навчання заочно та у вечірній час залишаться доступними.

Про це Бабак повідомив в інтерв'ю "Українські новини".

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"Варіанти навчання заочно та у вечірній час залишаться доступними, оскільки відповідні пункти були виключені з розгляду за рішенням комітету", — прокоментував Бабак можливе вилучення цих форм освіти з нового законодавства.

За його словами, нещодавно схвалений законопроєкт припиняє лише прийом студентів на програми молодшого бакалавра.

Нардеп зазначив, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 10092, який вносить зміни до низки законодавчих актів України щодо державної підсумкової атестації та правил прийому до ЗВО у 2024 році.

Законопроєкт отримав підтримку 285 депутатів, що значно перевищує мінімально необхідну кількість 226 голосів.

До того, як комітет ухвалив своє рішення, про яке згадав Бабак, у документі містилося положення про скасовування заочної форми освіти для майбутніх бакалаврів і магістрів, які вступають до університетів у 2024 році.

Нагадаємо, що кількість викладачів в українських закладах вищої освіти значно перевищує потреби системи. Кількість вступників до ЗВО за останні 15 років суттєво скоротилася.