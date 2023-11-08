Чи скасують в університетах заочну форму навчання — відповідь нардепа
Народний депутат від партії "Слуга народу" та голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що скасування заочної та вечірньої форми навчання для ступенів бакалавра та магістра у 2024 році не відбудеться. Варіанти навчання заочно та у вечірній час залишаться доступними.
Про це Бабак повідомив в інтерв'ю "Українські новини".
Заочна форма навчання в університетах
"Варіанти навчання заочно та у вечірній час залишаться доступними, оскільки відповідні пункти були виключені з розгляду за рішенням комітету", — прокоментував Бабак можливе вилучення цих форм освіти з нового законодавства.
За його словами, нещодавно схвалений законопроєкт припиняє лише прийом студентів на програми молодшого бакалавра.
Нардеп зазначив, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 10092, який вносить зміни до низки законодавчих актів України щодо державної підсумкової атестації та правил прийому до ЗВО у 2024 році.
Законопроєкт отримав підтримку 285 депутатів, що значно перевищує мінімально необхідну кількість 226 голосів.
До того, як комітет ухвалив своє рішення, про яке згадав Бабак, у документі містилося положення про скасовування заочної форми освіти для майбутніх бакалаврів і магістрів, які вступають до університетів у 2024 році.
Нагадаємо, що кількість викладачів в українських закладах вищої освіти значно перевищує потреби системи. Кількість вступників до ЗВО за останні 15 років суттєво скоротилася.
Читайте Новини.LIVE!