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Отменят ли в университетах заочную форму обучения — ответ нардепа

8 ноября 2023 17:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Отменят ли в университетах заочную форму обучения — ответ нардепа
Студенты на парах. Фото: izhlife
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Народный депутат от партии "Слуга народа" и председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак заявил, что отмена заочной и вечерней формы обучения для степеней бакалавра и магистра в 2024 году не произойдет. Варианты обучения заочно и в вечернее время останутся доступными.

Об этом Бабак сообщил в интервью изданию "Українські новини".

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"Варианты обучения заочно и в вечернее время останутся доступными, так как соответствующие пункты были исключены из рассмотрения по решению комитета", — прокомментировал Бабак возможное исключение данных форм образования из нового законодательства.

Согласно его словам, недавно одобренный законопроект прекращает только прием студентов на программы младшего бакалавра.

Нардеп указал, что Верховная Рада приняла законопроект № 10092, который вносит изменения в ряд законодательных актов Украины, касающихся государственной итоговой аттестации и правил приема в вузы в 2024 году.

Законопроект получил поддержку 285 депутатов, что значительно превышает минимально необходимое количество в 226 голосов.

До того как комитет принял свое решение, о котором упомянул Бабак, в документе содержалось положение об отмене заочной формы образования для будущих бакалавров и магистров, поступающих в университеты в 2024 году.

Напомним, что количество преподавателей в украинских учреждениях высшего образования значительно превышает потребности системы. Количество поступающих в вузы за последние 15 лет существенно сократилось.

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