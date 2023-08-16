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Чи варто легалізувати канабіс: думка голови Нацполіції Вигівського

16 серпня 2023 15:19
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Чи варто легалізувати канабіс: думка голови Нацполіції Вигівського
Голова Нацполіції Іван Вигівський. Фото: Нацполіція
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Після війни в Україні буде багато людей після важких поранень, людей з ПТСР та іншими травмами, тому легалізувати медичний канабіс просто необхідно. Проте виключно у вигляді ліків. 

Про це заявив голова Нацполіції Іван Вигівський в інтерв'ю Цензор. Нет

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Чи варто легалізувати канабіс в Україні

"Враховуючи те, що після війни у нас буде багато людей після важких поранень, людей з ПТСР, я підтримую легалізацію медичного канабісу. Але лише у вигляді ліків, які продаються за рецептами, а не марихуани, яку курять", — висловився Вигівський. 

Він наголосив, що цей законопроєкт не передбачає, як дехто з громадян думає, що вільно в аптеці придбає канабіс та буде курити. 

Голова Нацполіції також розповів, що це все буде під пильним контролем.

"Будемо і патрулювати, і дрони застосовувати. Міністерство аграрної політики буде давати дозволи на засівання конкретних територій, ми будемо їх об’їжджати, дивитись. Але цікавий період саме цвітіння. Поки рослина росте, вона не являє якоїсь небезпеки. А ось коли настає період дозрівання і треба збирати верхівки цих кущів, тоді й треба контролювати. Такий період триває кілька тижнів", — пояснив він. 

А у випадку нелегальних засаджень поліції буде літати дронами та знімати поля, аби відслідкувати законопорушників.

Нагадаємо,13 липня, Верховна рада України прийняла законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. "За" проголосувало 268 народних депутатів. 

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