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Стоит ли легализовать каннабис: мнение главы Нацполиции Выговского

16 августа 2023 15:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Стоит ли легализовать каннабис: мнение главы Нацполиции Выговского
Глава Нацполиции Иван Выговский. Фото: Нацполиция
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

После войны в Украине будет много людей после тяжелых ранений, людей с ПТСР и другими травмами, поэтому легализовать медицинский каннабис просто необходимо. Однако исключительно в виде лекарства.

Об этом заявил глава Нацполиции Иван Выговский в интервью Цензору. Нет.

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"Учитывая то, что после войны у нас будет много людей после тяжелых ранений, людей с ПТСР, я поддерживаю легализацию медицинского каннабиса. Но только в виде лекарств, которые продаются по рецептам, а не курящей марихуаны", — высказался Выговский.

Он подчеркнул, что этот законопроект не предусматривает, как некоторые граждане думают, что свободно в аптеке приобретут каннабис и будут курить.

Глава Нацполиции также рассказал, что это будет под бдительным контролем.

"Будем и патрулировать, и дроны применять. Министерство аграрной политики будет давать разрешения на засевание конкретных территорий, мы будем их объезжать, смотреть. Но интересный период само цветение. Пока растение растет, оно не представляет какой-либо опасности. А вот когда наступает период созревание и нужно собирать верхушки этих кустов, тогда и нужно контролировать. Такой период длится несколько недель", — пояснил он.

А в случае нелегальных засад полиции будет летать дронами и снимать поля, чтобы отследить закононарушителей.

Напомним, 13 июля, Верховная рада Украины приняла законопроект о легализации медицинского каннабиса. "За" проголосовало 268 народных депутатов.

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