Чи варто українцям відмовлятися від спільних заходів з росіянами, — соцопитування
Чверть українців не проти участі вітчизняних митців і спортсменів на спільних заходах із росіянами. Але 40% опитаних не підтримують такі заходи.
Про це свідчать результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова на замовлення ZN.UA.
За участь українців
Думки українського суспільства щодо участі вітчизняних митців і спортсменів у тих заходах, де також представлені росіяни, розділилися.
Так, не проти таких спільних заходів — трохи більше чверті українців.
14,4% вважають, що українські представники не повинні відмовлятися від участі у заходах і змаганнях за будь-яких умов.
Ще 13,9% наголосили, що відмовлятися не варто, але лише за умови, якщо представлені на цих заходах росіяни засудили війну своєї країни проти України.
Проти спільних заходів
Разом з тим, майже 40% українців проти участі співвітчизників у заходах та змаганнях, де представлені і росіяни.
22,8% заявили, що відмовлятися від таких заходів треба за будь-яких умов.
16,6% підкреслили, що відмовлятися треба тоді, коли ці заходи організовані представниками Росії.
При цьому 18,6% українців вважають, що митці, спортсмени і науковці мають самі вирішувати,відмовлятися чи ні від подібних заходів.
Нагадаємо, що російських спортсменів хочуть допустити на Олімпіаду-2024 в Парижі на особливих умовах.