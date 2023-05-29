Чи варто українцям відмовлятися від спільних заходів з росіянами, — соцопитування

Український письменник Юрій Андрухович (посередині) на спільному заході із росіянином Шишкіним (праворуч). Фото: Facebook Вітольда Шабловського

Чверть українців не проти участі вітчизняних митців і спортсменів на спільних заходах із росіянами. Але 40% опитаних не підтримують такі заходи.

Про це свідчать результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова на замовлення ZN.UA.

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За участь українців

Думки українського суспільства щодо участі вітчизняних митців і спортсменів у тих заходах, де також представлені росіяни, розділилися.

Так, не проти таких спільних заходів — трохи більше чверті українців.

14,4% вважають, що українські представники не повинні відмовлятися від участі у заходах і змаганнях за будь-яких умов.

Ще 13,9% наголосили, що відмовлятися не варто, але лише за умови, якщо представлені на цих заходах росіяни засудили війну своєї країни проти України.

Проти спільних заходів

Разом з тим, майже 40% українців проти участі співвітчизників у заходах та змаганнях, де представлені і росіяни.

22,8% заявили, що відмовлятися від таких заходів треба за будь-яких умов.

16,6% підкреслили, що відмовлятися треба тоді, коли ці заходи організовані представниками Росії.

При цьому 18,6% українців вважають, що митці, спортсмени і науковці мають самі вирішувати,відмовлятися чи ні від подібних заходів.

Нагадаємо, що російських спортсменів хочуть допустити на Олімпіаду-2024 в Парижі на особливих умовах.