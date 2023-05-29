Стоит ли украинцам отказываться от совместных мероприятий с россиянами, — соцопрос

Украинский писатель Юрий Андрухович (посередине) на совместном мероприятии с россиянином Шишкиным (справа). Фото: Facebook Витольда Шабловского

Четверть украинцев не против участия отечественных деятелей искусств и спортсменов на совместных мероприятиях с россиянами. Но 40% опрошенных не поддерживают подобные меры.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центра Разумкова по заказу ZN.UA.

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За участие украинцев

Мнения украинского общества по поводу участия отечественных деятелей искусств и спортсменов в тех мероприятиях, где также представлены россияне, разделились.

Так, не против таких совместных мероприятий — чуть больше четверти украинцев.

14,4% считают, что украинские представители не должны отказываться от участия в мероприятиях и соревнованиях в любых условиях.

Еще 13,9% отметили, что отказываться не стоит, но только при условии, что представленные на этих мероприятиях россияне осудили войну своей страны против Украины.

Против совместных мероприятий

Вместе с тем почти 40% украинцев против участия соотечественников в мероприятиях и соревнованиях, где представлены и россияне.

22,8% заявили, что отказываться от таких мероприятий нужно при любых условиях.

16,6% подчеркнули, что отказываться следует тогда, когда эти мероприятия организованы представителями России.

При этом 18,6% украинцев считают, что деятели искусств, спортсмены и ученые должны сами решать, отказываться или нет от подобных мероприятий.

Напомним, что российских спортсменов хотят допустить на Олимпиаду-2024 в Париже на особых условиях.