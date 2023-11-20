Чи можна заводити лабрадора — головні переваги і недоліки, вартість в Україні

Щаслива дівчина із собакою породи лабрадор. Фото: Freepik

Якщо ви вирішили завести вдома собаку, дуже важливо визначити, яку саме варто обрати. Одним з найкращих виборів буде собака породи лабрадор, але потрібно враховувати всі її переваги та недоліки, а також знати приблизну вартість.

Новини.LIVE розповідає про лабрадорів і їхню вартість в Україні.

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Чим лабрадори відрізняються від золотистих ретриверів

Перш за все, варто знати, що лабрадори дуже схожі на золотистих ретриверів, але зовні вони мають певні відмінності. Справа в тому, що золотисті ретривери мають довгу шерсть і інколи хвилясту. Також вони відрізняються кольорами, адже лабрадори бувають коричневими, палевими і чорними, тоді як ретривери — тільки золотистими.

Що стосується характеру цих двох порід собак, то він також дуже схожий, майже ідентичний.

Лабрадор і золотистий ретривер. Фото: Pinterest

Які переваги мають лабрадори

Ця собака є дуже доброю і добре підходить для сімей, адже одразу ж встановлює тісний зв’язок із дітьми. Крім того, лабрадор є дуже відданою твариною, яка постійно хоче брати участь у всіх справах членів сім’ї.

Також серед переваг лабрадорів можна виділити:

Врівноваженість

Чуйність

Довірливість

Моторність

Доброта

Ніжність

Гострий розум

Головні недоліки лабрадорів

Крім переваг, ця порода має ще певні недоліки, зокрема:

Надмірна грайливість, адже інколи ці собаки можуть кусати людей під час гри, але то не зі зла.

Здатність гризти і жувати все на своєму шляху.

Жебрацтво їжі, через що може виникнути навіть ожиріння.

Схильність до тривожності та переживання через розлучення з господарями.

Часте лаяння.

Три собаки породи лабрадор. Фото: Pinterest

Скільки коштують лабрадори в Україні

Діапазон вартості цієї породи в Україні є досить широким, але у середньому ціна на цуценят становить близько 15-20 тисяч гривень. Якщо чорний і палевий лабрадор коштує до 15 тисяч гривень, то шоколадний — до 30 тисяч.

Якщо вам така ціна здається досить високою, то варто знати про тривалість життя. Так, доросла особина цієї породи живе в середньому від десяти до 12 років.

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