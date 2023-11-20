Можно ли заводить лабрадора — главные преимущества и недостатки, стоимость в Украине

Счастливая девушка с собакой породы лабрадор. Фото: Freepik

Если вы решили завести дома собаку, очень важно определить, какую именно следует выбрать. Одним из лучших выборов будет собака породы Лабрадор, но нужно учитывать все ее преимущества и недостатки, а также знать приблизительную стоимость.

Новини.LIVE рассказывает о лабрадорах и их стоимости в Украине.

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Чем лабрадоры отличаются от золотистых ретриверов

Прежде всего, следует знать, что лабрадоры очень похожи на золотистых ретриверов, но снаружи они имеют определенные отличия. Дело в том, что золотистые ретриверы имеют длинную шерсть и иногда волнистую. Также они отличаются по цвету, ведь лабрадоры бывают коричневыми, палевыми и черными, тогда как ретриверы — только золотистыми.

Что касается характера этих двух пород собак, то он очень похож, почти идентичный.

Лабрадор и золотистый ретривер. Фото: Pinterest

Какие преимущества имеют лабрадоры

Эта собака очень добрая и хорошо подходит для семей, ведь сразу же устанавливает тесную связь с детьми. Кроме того, лабрадор является очень преданным животным, который постоянно хочет участвовать во всех делах членов семьи.

Также среди преимуществ лабрадоров можно выделить:

Уравновешенность

Отзывчивость

Доверчивость

Моторность

Доброта

Нежность

Острый ум

Главные недостатки лабрадоров

Кроме преимуществ, эта порода имеет еще некоторые недостатки, в частности:

Чрезмерная игривость, ведь иногда эти собаки могут кусать людей во время игры, но это не со зла.

Способность грызть и жевать все на своем пути.

Попрошайничество пищи, из-за чего может возникнуть даже ожирение.

Склонность к тревожности и переживания из-за расставания с хозяевами.

Частое гавканье.

Три собаки породы лабрадор. Фото: Pinterest

Сколько стоят лабрадоры в Украине

Диапазон стоимости этой породы в Украине достаточно широк, но в среднем цена на щенков составляет около 15-20 тысяч гривен. Если черный и палевный лабрадор стоят до 15 тысяч гривен, то шоколадный — до 30 тысяч.

Если вам такая цена кажется достаточно высокой, то следует знать о продолжительности жизни. Так, взрослая особь этой породы живет в среднем от десяти до 12 лет.

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