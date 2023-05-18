Чи відключатимуть в Україні світло влітку: коментар голови Укренерго

Керівник Укренерго Володимир Кудрицький. Фото: пресслужба Укренерго

Влітку Україна може обійтись без відключення електроенергії попри ремонт частини енергоблоків. Для цього можна обійтися імпортом із країн ЄС та повним завантаженням робочих енергоблоків.

Про це голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив у ефірі національного телемарафону єдиних новин.

Читайте також:

Літній дефіцит

За словами Володимира Кудрицького, дефіцит електроенергії, який може бути в Україні влітку, не є підставою для відключення споживачів.

"Його можна врегулювати кількома способами, і відключення споживачів — останній у переліку по пріоритетності", — пояснив Кудрицький.

Як збалансувати енергосистему України влітку

Найочевиднішим способом покриття можливого дефіциту електроенергії є імпортування її із сусідніх з Україною країн Європейського Союзу.

Другий спосіб — це максимальне використання тепло- та гідроелектростанцій, принаймні, тих енергоблоків, які не перебувають в окупації і не будуть відключеними на плановий ремонт.

Економія електроенергії

Крім того, одним із можливих варіантів є економія електроенергії самими українцями у години пік.

"Ми також закликаємо українських споживачів ощадливо споживати енергоресурси, особливо у вечірні години — із 7-ї по 10-ту вечора. Намагатися переносити споживання із цих годин або на ніч, або на денні години", — наголосив очільник Укренерго Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, раніше в Укренерго попереджали про те, що в Україні влітку можливі повторні перебої в електропостачанні через загрози дефіциту потужності.

Як зазначив тоді голова НЕК Володимир Кудрицький, компанія спробує нестачу компенсувати нарощенням потужності на теплових електростанціях, а також імпортом електроенергії. Однак, не виключено, що ремонтна кампанія весни-літа 2023 року буде однією з найскладніших в історії.